„Raginame FIFA vadovus atsikvošėti, paieškoti padorumo likučių ir neleisti Rusijos sportininkams dalyvauti Azerbaidžane spalį vyksiančiame pasaulio jaunių (iki 15 metų) futbolo čempionate“, – teigia kreipimosi į FIFA prezidentą Giannį Infantino iniciatorius europarlamentaras Petras Auštrevičius.
FIFA paskelbė, kad spalį Azerbaidžane vyksiantis pirmasis U15 pasaulio čempionatas bus atviras visoms FIFA narėms. Tokiu būdu, kaip teigiama, jame pirmą kartą nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios galėtų dalyvauti ir Rusijos rinktinė.
„Šiuo metu, kai Rusija tęsia agresiją prieš Ukrainą, griaudama ir naikindama civilius pastatus, įskaitant mokyklas, aikštes ir stadionus, kai Ukrainos vaikai ne tik negali sportuoti, bet ir daugiau kaip 20 tūkst. jų yra pagrobta kremliaus režimo, kai ukrainiečių vaikai ir jų tėvai yra žudomi masinėse atakose – jokiu būdu negalima leisti Rusijos rinktinėms dalyvauti bet kokiuose FIFA turnyruose“, – akcentuoja P. Auštrevičius.
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Laiške FIFA vadovybei europarlamentarai pabrėžia, kad neatšaukus priimto sprendimo, pirmajame pasaulio jaunių čempionate, tikėtina, nemaža dalis skirtingų šalių komandų gali atsisakyti dalyvauti arba neišbėgti į aikštę taip boikotuodamos Rusijos rinktinę.
Pirmasis U15 pasaulio čempionatas Azerbaidžiane vyks spalio 22–31 dienomis.
Petras AuštrevičiusRusijaFIFA
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