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Mėnesį ieškotas dingęs šuo rastas besilinksminantis po Meksikos rinktinės pergalės

2026 m. liepos 2 d. 08:03
Lrytas.lt
Kartais net sunku suvokti, kokią galią turi futbolas. Net mėnesį ieškotas dingęs šuo pasirodo tiesiog norėjo švęsti – šeimininkui pavyko surasti savo augintinį po to, kai Meksiką užvaldė pasaulio futbolo čempionato aistra.
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Meksikos naujienų agentūra „ABC Noticias“ skelbia, kad gegužės 24 d. iš namų Siudad Viktorijoje netikėtai dingo šešerių metų šuo.
Daugiau nei mėnesį ieškoto šuns nebuvo nė ženklo, o šeimininkai praktiškai buvo praradę viltį vėl pamatyti savo augintinį.
Vis dėlto situaciją išgelbėjo... futbolas! Praėjusią savaitę dingęs gyvūnas pasirodė vienoje iš tiesioginių transliacijų, kurioje jis rastas kartu su Meksikos sirgaliais, kurie džiaugėsi komandos pergale 3:0 prieš Čekijos rinktinę.
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Transliacijos metu šuniuką laikė vienas iš Meksikos rinktinės gerbėjų, o tai pastebėjęs augintinio šeimininko brolis skubiai sureagavo į šią situaciją.
„Gyvenimas nuostabus. Šuo atsirado, o Meksika laimėjo! Visiems ačiū už žinutes, mes jau namie, o jau rytoj keliausime pas veterinarą.
Tikras emocijų mišinys – norėjau ir verkti, ir juoktis, tuo mačiu ir barti. Mes ilgai ieškojome, nerimavome, o pasirodo šuo tiesiog norėjo pašvęsti“, – „USA Today“ cituoja augintinio šeimininką.
Skelbiama, kad augintinis buvo nutolusi maždaug 9 mylias nuo tos vietos, kurioje šeimininkai jį matė paskutinį kartą.
ŠuoMeksika2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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