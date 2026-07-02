Naujasis Vilniaus „Žalgirio“ gynybos bokštas – su J. Bellinghamu žaidęs pasaulio pilietis

25 metų D. Lupano – tikras pasaulio pilietis: gimė Konge, dalį vaikystės praleido Belgijoje ir įgijo šios šalies pilietybę, profesionalios futbolo karjeros pamatus klojo Anglijoje, taip pat žaidė ir Graikijoje, Moldovoje, o nuo birželio atsidūrė Lietuvoje.
Būdamas 16 metų jis išvyko į Angliją mokytis ir gyventi pas tetą, tačiau netrukus jo gyvenimą pakeitė futbolo skautai.
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„Mane pakvietė į peržiūrą „Birmingham“ klube. Su komanda praleidau dvi ar tris savaites stovykloje Austrijoje, o po to man pasiūlė profesionalų kontraktą“, – prisiminė futbolininkas.
„Birmingham“ klube D. Lupano pateko į aukšto lygio futbolo aplinką, kuri suteikė ir motyvacijos.
„Kai pasirašiau sutartį ir pradėjau treniruotis su pirmąja komanda, supratau, kad galiu žaisti tokiame lygyje. Mačiau, kad esu toks pat geras kaip kai kurie žaidėjai. Tada ir supratau, kad galiu turėti profesionalo karjerą“, – teigė gynėjas.
Anglijoje jam teko prisitaikyti prie naujos kalbos, kultūros ir futbolo aplinkos. Iš viso šioje šalyje jis praleido kelis metus, atstovavo „Birmingham“ ir „Hull City“ klubams, taip pat buvo nuomojamas į Airiją.
„Tai buvo nauja patirtis, nes iš pradžių nemokėjau anglų kalbos taip gerai, kaip dabar. Bet pripratau. Kultūra ten kitokia nei Belgijoje, žmonės taip pat kitokie. Iš viso Anglijoje praleidau penkerius metus ir man tai labai patiko“, – sakė D. Lupano.
Būtent Anglijos etapas jam iki šiol išlieka vienu ryškiausių karjeroje. Šioje aplinkoje jis sutiko žaidėjus, kurie vėliau pakilo į aukščiausią futbolo lygį.
„Žaidžiau su nuostabiais futbolininkais, tarp jų ir su Jude’u Bellinghamu. Jis yra neįtikėtinas žaidėjas. Pati patirtis Anglijoje – tiesiog nuostabi, kitas pasaulis“, – sakė žalgirietis.
Vėliau D. Lupano karjera tęsėsi Graikijoje, Belgijoje ir Moldovoje. Pastarojoje šalyje gynėjas praleido du sezonus, rungtyniavo Europos turnyruose ir tapo šalies čempionu su nežymia „Milsami“ ekipa, kuri įsiterpė į Tiraspolio „Šerif“ dominavimą.
„Į Moldovą atvykau po etapo Belgijoje. Pamačiau galimybę žaisti Europoje, o tai futbolininkui yra labai svarbu. Tai buvo gera patirtis. Ne kiekvienas žaidėjas gauna progą rungtyniauti Europos turnyruose. Daug kas sakė, kad mums tiesiog pasisekė tapti čempionais, bet turėjome gerą komandą, nuostabią komandą. Daug dirbome, kad laimėtume čempionatą“, – teigė jis.
Apie Lietuvą gynėjas prieš atvykdamas žinojo nedaug, tačiau „Žalgirio“ vardas jam buvo pažįstamas.
„Žinojau, koks tai didelis klubas, žinojau apie jo pasirodymus Europoje. Apie Lietuvą buvau girdėjęs mažiau, bet šiek tiek žinojau iš futbolo pusės, nes mano pusbrolis Pierre’as Okende yra žaidęs Lietuvoje“, – sakė naujasis žalgirietis.
Fiziškai galingas žaidėjas birželio viduryje debiutavo „Žalgirio“ gretose, o birželio 28 d. pirmą kartą žaidė ir starto sudėtyje.
„Noriu padėti komandai finišuoti kuo aukščiau. Noriu prisidėti prie nepraleistų įvarčių ir, jei pavyks, pats pelnyti kelis įvarčius. Manau, kad „Žalgirio“ vieta yra lentelės viršūnėje. Tikiuosi, kad per trumpą laiką klubas grįš ten, kur jam ir yra vieta“, – sakė gynėjas.
Nors D. Lupano dar tik 25-eri, jo karjeroje buvo daug skirtingų šalių, lygų ir kultūrų. Jis kalba penkiomis kalbomis – prancūzų, olandų, ngalų (afrikiečių kalba), anglų ir šiek tiek vokiečių.
„Esu jaunas, bet jau turiu patirties skirtingose lygose ir moku greitai prisitaikyti“, – teigė žalgirietis.
Kitos rungtynės jo su komanda laukia sekmadienį Šiauliuose, o liepos 9 d. „Žalgiris“ pradės europinį žygį rungtynėmis Juodkalnijoje.
Lemiama atsakomoji UEFA Konferencijų lygos pirmo atrankos etapo dvikova vyks liepos 16 d. Vilniuje.