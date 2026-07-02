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Pasaulio futbolo čempionate – pasipiktinimą sukėlusi raudona kortelė

2026 m. liepos 2 d. 07:29
Lrytas.lt
Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato atkrintamųjų varžybų kovos. Į kitą etapą žengė ir viena iš turnyro šeimininkių JAV, kuri 2:0 pranoko Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus.
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Antrajame rungtynių kėlinyje, amerikiečiams pirmaujant 1:0, iš aikštės buvo išvarytas vienas iš JAV rinktinės lyderių Folarinas Balogunas.
Puolėjas po VAR peržiūros buvo nubaustas raudona kortele, nes užmynė ant Tariko Muharemovičiaus kulkšnies.
Šis teisėjų sprendimas pašalinti žaidėją sprendimas itin nepatiko ne tik JAV rinktinei, bet ir buvusiam komandos saugui Jermaine'ui Jonesui.
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„Būsiu atviras, manau, kad ten nebuvo raudonos kortelės. Taip, galbūt daugeliui atrodys, kad pašalinimas turi būti akivaizdus, bet F. Balogunas bandė išvengti susidūrimo su Bosnijos žaidėju.
Vis dėlto, jei šiame epizode buvo parodyta raudona kortelė, tai kodėl ji nebuvo parodyta Lioneliui Messi rungtynėse su Alžyru?
Tai nėra gerai FIFA, nes ji neturi nuoseklumo teisėjų sprendimuose.
Šią akimirką yra pašalintas vienas iš pagrindinių JAV žaidėjų, kurs čempionate įmušė jau tris įvarčius ir dabar turės praleisti kitas rungtynes“, – samprotavo amerikietis.
JAV futbolo rinktinė aštuntfinalio etape susikaus su Belgijos futbolininkais.
JAV vyrų futbolo rinktinėraudona kortelė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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