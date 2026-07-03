„Džiugas“ ir „Kauno Žalgiris“ pasidalino po tašką

Lietinguose Telšiuose pirmasis kėlinys klostėsi itin ramiai. Žalgiriečių gretose susitikimo pradžioje pro save netiksliai smūgiavo Franco Baldassarra, o kiek vėliau netiksliai smūgiavo ir Renanas Oliveira. Džiugiečiai ieškojo progų kontratakose, tačiau rimtesnio pavojaus prie Tomo Švedkausko vartų sukurti nepavyko.
Pirmą kartą rimčiau padirbėti vartininkui Mariui Paukštei teko 58-ąją minutę, kai po Nosa Edokpoloro perdavimo iš krašto pavojingai galva smūgiavo R. Oliveira. Netrukus iš puikios padėties smūgiavo Amine‘as Benchaibas, bet jo bandymą paskutinę akimirką blokavo šeimininkų gynėjas.
Sužaidus 72 minutes po Denio Ževžikovo perdavimo žalgiriečių vartų sargo budrumą patikrino Deitonas Vinckus.
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Per likusį laiką ekipos itin grėsmingų progų nesukūrė ir išsiskyrė taikiai. „Džiugas“ su 30 taškų vėl šoktelėjo į pirmąją poziciją, o žalgiriečiai su 28 taškais – treti.