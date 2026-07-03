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C. Ronaldo sesuo prakalbo apie brolio karjeros pabaigą, tai išgirdęs futbolininkas pateikė atsaką

2026 m. liepos 3 d. 09:22
Lrytas.lt
Portugalijos rinktinė su Cristiano Ronaldo priešakyje tęsia žygį pasaulio futbolo čempionate. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vykusiose rungtynėse portugalai po dramatiškos kovos 2:1 įveikė Kroatiją ir žengė į turnyro aštuntfinalį.
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Rungtynės neapsiėjo be aistrų – 80-ąją akistatos minutę Portugalijos rinktinės treneris priėmė sprendimą pakeisti ryškiausią Portugalijos komandos žvaigždę C. Ronaldo.
Tokį trenerio sprendimą išvydusi 41-erių futbolo futbolo legenda akivaizdžiai neslėpė pasipiktinimo ir atsarginių žaidėjų suolo link žingsniavo nusivylęs ir murmėdamas.
Pasibaigus rungtynėms C. Ronaldo pats pripažino, kad šioje situacijoje sureagavo per daug emocionaliai.
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„Buvau per daug nervingas. Pripažinsiu, reikėjo būti labiau pozityviam ir tikėtis, kad viskas baigsis gerai. Dar niekada savo gyvenime nejaučiau tiek baimės“, – teigė C. Ronaldo.
Portugalo laimei, jo komandos draugai mačo pabaigoje sugebėjo išplėšti pergalę ir dramatiškai žengė į kitą etapą.
Dar prieš rungtynes su kroatais C. Ronaldo sesuo Katia Aveiro atskleidė, kad tai gali būti paskutinysis jos brolio didysis futbolo turnyras.
Cristiano Ronaldo<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
Cristiano Ronaldo
EPA/ELTA nuotr.
Pats futbolininkas po rungtynių apie savo seseris žodžius ir ateitį kalbėjo nenoriai.
„Dabar nėra tas laikas, kai turime apie tai kalbėti. Mano ateitis nėra svarbiausias dalykas. Nesvarbu, laimėsime ar pralaimėsime, pasikalbėsime su šeima ir priimsiu geriausią įmanomą sprendimą. Dabar svarbiausia mėgautis šia akimirka“, – kalbėjo C. Ronaldo.
Cristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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