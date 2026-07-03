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Futbolo spektaklis: anksčiau laiko pakeistas C. Ronaldo įsiuto, o mačo pabaiga virto tikra drama

2026 m. liepos 3 d. 07:20
Lrytas.lt
Portugalijos futbolo rinktinė tęsia žygį pasaulio futbolo čempionate. Toronte vykusiame šešioliktfinalio etape portugalai po dramatiškos kovos 2:1 palaužė kroatus.
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Įtampos netrūko visų rungtynių metu. Rungtynių įvarčių sąskaitą atidarė Ivanas Perišičius, kuris 53-iąją minutę išvedė kroatus į priekį.
Vėliau sekė portugalų atsakas – Portugalijai pavyko išprovokuoti pražangą baudos aikštelėje ir 68-ąją minutę Cristiano Ronaldo išlygino rezultatą įmušdamas 11 metrų baudinį.
Tai buvo pirmasis jo įvartis pasaulio čempionatų atkrintamosiose varžybose per visą istoriją.
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Tuo reikalai ir įtampos nesibaigė – 80-ąją minutę Portugalijos rinktinės treneris priėmė sprendimą pakeisti 41-erių legendą.
Tai išvydęs C. Ronaldo įsiuto, aikštę portugalas paliko nepatenkintas ir purtydamas galvą.
Net ir be ryškiausios savo žvaigždės likę portugalai vis tiek šventė pergalę – per pridėtą laiką juos į priekį išvedė Goncalo Ramosas.
Cristiano Ronaldo.<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Cristiano Ronaldo.
 EPA/ELTA nuotr.
Ir tai dar buvo ne pabaiga – Kroatijai paskutinėmis mačo minutėmis pavyko išlyginti rezultatą, bet VAR atšaukė įvartį dėl pažeistos nuošalės taisyklės.
Į kitą etapą žengusi Portugalija jame susikaus su Ispanijos rinktine.
Cristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinėKroatijos vyrų futbolo rinktinė
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