Vokiečiai po 11 metrų baudinių serijos 1:2 nusileido Paragvajaus rinktinei ir net nepateko į stipriausiųjų 16-uką.
Į gimtinę grįžusiam Vokietijos rinktinės treneriui Julianui Nagelsmannui tuo problemos ir įtampos nesibaigė.
Futbolo specialistas dalyvavo specialiai sušauktame Vokietijos futbolo asociacijos posėdyje, kuriame vyko itin karštos diskusijos.
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Vokietijos žiniasklaidos teigimu, Vokietijos futbolo viršūnių kantrybė baigėsi – emocingas posėdis baigėsi tuo, kad J. Nagelsmannui buvo pasiūlyta pačiam palikti trenerio postą.
Tuo metu žurnalistas Florianas Plettenbergas teigia, kad strategas po posėdžio sutiko su šiuo pasiūlymu ir nusprendė atsistatydinti.
Kiek anksčiau buvo pranešta, kad 38 metų treneriui gali būti išmokėta 7 milijonų eurų kompensacija.
J. Nagelsmannas su nacionaline komanda dirba nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio.