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Kai technologijos žudo emocijas: paaiškino, kodėl buvo atšauktas lemiamas kroatų įvartis (1)

2026 m. liepos 3 d. 13:19
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi dar vienai Europos komandai. Šį kartą savo pasirodymą užbaigė Kroatija, kuri apmaudžiai 1:2 nusileido Portugalijai ir paliko turnyrą jau po pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo.
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Tiksint paskutinėms ketvirtojo kėlinio sekundėms Kroatijai pavyko įmušti išlyginamąjį įvartį ir žaidėjai jau skubėjo džiaugtis kartu su komandos sirgaliais, bet netrukus teisėjas remdamasis VAR sistema atšaukė šį kroatų įvartį ir sudaužė jų džiaugsmą į šipulius.
Ši situacija įvyko kai teisėjai analizavo ataką, kai po Ivano Perišičiaus perdavimo kamuolį baudos aikštelės link pasiuntė Mario Pašaličius.
Skriejęs kamuolys pasiekė Joško Gvardiolą, kuris stipriu smūgiu išlygino rezultatą.
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Vis dėlto teisėjai su technologijų pagalbą įžvelgė, kad skriejantį kamuolį su savo plaukais nežymiai prilietė kroatas Igoris Matanovičius.
Plika akimi visiškai nepastebimą momentą „išdavė“ specialūs kamuolyje integruoti jutikliai, kurie pastebėjo nežymų kontaktą ore, kuris reiškė pažeistą nuošalės taisyklę.
Teisėjams nebeliko nieko kito kaip pakeisti sprendimą ir su technologijų pagalba atšaukti įvartį, kuris išvedė Portugaliją į kitą pasaulio čempionato etapą.
Jame portugalai susikaus su Ispanijos rinktine.
Kroatijos vyrų futbolo rinktinėPortugalijos vyrų futbolo rinktinėteisėjas
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