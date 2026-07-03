Toplygos turo anonsas: paskutiniai egzaminai prieš kovas Europoje

Telšių „Džiugas“ – „Kauno Žalgiris“. Liepos 3 dieną, 19 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 2:2.
Naujasis „Kauno Žalgirio“ vyr. treneris Željko Sopičius debiutuos Telšiuose.
Įskaitant ir LFF taurės varžybas, „Džiugo“ nelaimėtų rungtynių serija prasitęsė iki ketverių. Tiesa, po skaudžios atomazgos Saulės mieste pavyko susitelkti ir, nepraleidžiant įvarčio, sužaisti lygiosiomis su Vilniaus „Žalgiriu“. Savaitės eigoje Žemaitijos klubas pranešė apie pokyčius – komandą paliko į Latviją išvykęs Artemas Marčiukas, vaidinęs rotacijos futbolininko vaidmenį. Kita vertus, argentiniečio Gastono Romano išvykimas į Maltą yra kur kas reikšmingesnis. Per 22-ejas tarpusavio rungtynes TOPLYGOJE „Džiugas“ patyrė net 15 pralaimėjimų.
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Kauniečiai turėjo pauzę be rungtynių ir tą laiką išnaudojo treniruočių procese su strategu Ž. Sopičiumi. Futbolo specialistui iš Kroatijos tai bus įžanga į antradienį įvyksiančias Čempionų lygos atrankos varžybų rungtynes. Pastaruoju metu komandą paliko Valdas Paulauskas, Oyinlola Kayode ir Davis Ikauniekas, savo ruožtu, šanso debiutuoti TOPLYGOJE gali sulaukti Haris Kadričius bei Marko Konataras. Pergalė kauniečiams leistų aplenkti „Džiugą“ ir bent jau laikinai po penktadienio dvikovos pakilti į 1-ąją vietą.
„Panevėžys“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Liepos 4 dieną, 16 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:3.
„Hegelmann“ futbolininkams tai irgi bus paskutinis išbandymas prieš akistatą su Estijos klubu.
Dvikova su mėlynai baltais panevėžiečiai užbaigs namų rungtynių seriją ir kitas rungtynes TOPLYGOJE savo sirgalių akivaizdoje žais tik po mėnesio. „Aukštaitijos“ stadione pasiekiami gana neblogi rezultatai, tiesa, psichologiškai „Panevėžiui“ turėjo kirsti pasitraukimas iš LFF taurės bei gniuždantis pralaimėjimas prieš Marijampolės „Sūduvą“. Situaciją puolime pagerins neseniai prisijungęs Valdas Paulauskas, bet problemos gynyboje ir toliau išlieka opios. Pastaruoju metu retesnė pergalė buvo užsitikrinta labai produktyviu puolimu.
„Hegelmann“ klubas antrojo rato viduryje buvo kiek beįsibėgėjantis, tačiau per pastarąsias penkerias rungtynes pavyko įveikti tik „Žalgirį“. Mėlynai balti daug įvarčių nepraleidžia, tiesa, nuo kovo 22 dienos nepavyksta išlaikyti „sausų“ vartų. Turnyro lentelėje abi ekipos yra surinkusios po 18 taškų ir 5 taškais lenkia 9-oje vietoje žengiančius šiauliečius. Kauno rajono ekipos trenerių štabas šiuo metu turi gana gausias atsarginių žaidėjų gretas – po pusantro mėnesio į rikiuotę sugrįžo įprastai pagrindiniu kairiojo krašto gynėju rungtyniaujantis Carlosas Duke‘as.
FA „Šiauliai“ – Vilniaus „Žalgiris“. Liepos 5 dieną, 18.45 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:3.
Sekmadienio rungtynių transliacija – BTV kanalu.
Manto Kuklio treniruojama komanda dabar žaidžia blogiausią atkarpą tarp visų pirmenybių ekipų. FA „Šiauliai“ patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės, trijuose mačuose praleidžiant 3 arba daugiau įvarčių. Puolime išsiskiria Nedas Garbaliauskas bei Artiomas Baftalovskis, kita vertus, iš rikiuotės vėl iškrito serbas Marko Mandičius. Per iki tol žaistų 18 susitikimų TOPLYGOJE šiauliečiai pasiekė vos 3 pergales – visas namuose. Žaisdama pagrindiniame miesto stadione, FA „Šiauliai“ įprastai bent po kartą nuginkluoja „Žalgirio“ vartininkus, visgi, norint pasiekti pozityvų rezultatą, reikės kur kas geresnio žaidimo besiginant.
Po geresnės atkarpos vilniečiai du kartus svečiuose nepelnė įvarčio bei nepakilo iš 6-osios turnyro lentelės vietos. Vyr. treneris Andrius Skerla po sekmadienio išvykos dėlios akcentus ketvirtadienio dvikovai Juodkalnijoje. Trys naujokai savo šanso sulaukė, savo galimybe sieks pasinaudoti ir neseniai atvykęs Ivanas Lytvynenka. Pasiekta pergalė gali leisti „Žalgiriui“ šoktelėti dviem pozicijomis, visgi, per pastarąsias penkias keliones į varžovų stadionus pavyko pasiekti vos vieną laimėjimą.
Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Liepos 6 dieną, 18.45 val. Marijampolė, „Mantingos“ futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:1.
Per BTV kanalą bus transliuojama sunkiai prognozuojama pirmadienio akistata.
Marijampolės komanda pastarąjį pralaimėjimą patyrė prieš du mėnesius, kai turėjo pripažinti namuose žaidusių šiauliečių pranašumą. „Sūduva“ vienintelė 2026-ųjų sezone niekam nenusileido savo sirgalių akivaizdoje, tiesa, atvyks daugiausiai taškų svečiuose surinkęs varžovas. Turnyro lentelės lyderiai su 29 taškais žengia priekyje, bet nepalankiai susiklosčius aplinkybėms po 21-ojo turo gali nukristi dviem laipteliais žemiau. Pergalė leistų atotrūkį nuo „TransINVEST“ padidinti iki 4 taškų.
Mariaus Stankevičiaus kariauna negilioje duobėje neužsibuvo ir po skaudžios nesėkmės LFF taurės ketvirtfinalyje reabilitavosi Saulės mieste. Pagal prarastus taškus „TransINVEST“ kolektyvas yra praradęs mažiausiai taškų, tad pergalė Marijampolėje bei palankus rezultatas Telšiuose leistų išsiveržti į priekį. Vilniaus rajono ekipoje atsirado naujas mėnesio lyderis – japonas Hideyasu Tanaka. Praėjusiame mače kiek aukščiau į priekį pastumtas saugas jau ketveriose rungtynėse iš eilės aikštę palieka su rezultatyviu veiksmu. Pirmadienio akistatą dėl diskvalifikacijos turės praleisti Mykola Musolitinas.
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