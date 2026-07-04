Kalbant apie laukiančias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Italija R. Kurtinaitis buvo paklaustas ir apie futbolo pirmenybes. Netrukus jis pasidalijo ir konspiracijos teorija, kuria tiki.
„Galiu tokią teoriją sudėliot – manau, kad visas pasaulio čempionatas vyksta ta kryptim sprendžiant po kroatų rungtynių, kad vis tik norima suvesti kažkokiu būdu – nors čia sąmokslo teorija – L. Messi prieš C. Ronaldo, portugalus su Argentina.
Viskas sustyguota, kad taip viskas ir krinta kol kas. Geras futbolas ir tos antraeilės komandos, kur jas taip skaitėm prieš čempionatą, kovoja. Gero lygio futbolo čempionatas“, – pasakojo treneris.
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Patikslinęs, kad jo mėgstamiausia komanda yra Brazilija, po kelių akimirkų treneris buvo paprašytas patikslinti, ką turėjo omenyje kalbėdamas apie jo paties minėtą konspiracijos teoriją.
„Turbūt matėt, ne? Matėt ar ne? Aš nežinau, kaip gali tas VAR suklysti tokioj situacijoj, nežinau, – apie teisėjavimą kalbėjo R. Kurtinaitis. – Bet ten jie žino, ką jie daro, ir mums tik tenka būt stebėtojais, kas vyksta pasauly.“
R. Kurtinaičio minima VAR klaida – epizodas, kai per pridėtą antrojo rungtynių tarp Kroatijos ir Portugalijos kėlinio laiką nebuvo įskaitytas kroatų įvartis, nes po ilgos peržiūros naudojantis kamuolyje esančiu davikliu galiausiai buvo nustatytas vieno iš kroatų minimalus prisilietimas, dėl ko buvo užfiksuota nuošalė.
Vėliau internete užvirė arši diskusija, mat žvelgiant plika akimi nėra matomas joks kontaktas ir kamuolio trajektorijos pasikeitimas. Panašu, kad R. Kurtinaitis šioje situacijoje nėra technologijų pusėje.
Paklaustas apie futbolo fanus pykdančias atsigaivinimo pertraukėlės, krepšinio rinktinės strategas juokavo.
„44 milijonai pliuso“, – su plačia šypsena apie šių pertraukėlių generuojamas papildomas reklamos pajamas kalbėjo R. Kurtinaitis.