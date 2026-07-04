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Aiškios visos pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalių poros

2026 m. liepos 4 d. 09:06
Lrytas.lt
Naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku Argentina tik po pratęsimo išsigelbėjo prieš Žaliąjį Kyšulį, o Kolumbija po atkaklios kovos nugalėjo Ganą – šiomis dvejomis rungtynėmis baigėsi šešioliktfinalio etapas ir tapo aiškūs visi aštuntfinalių dalyviai.
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Argentina kitame etape kovos su Egiptu, kuris penktadienio vakarą po baudinių serijos nugalėjo Australiją. Kolumbijos lauks Šveicarijos iššūkis.
Aštuntfinalių kovos prasideda jau šeštadienį, liepos 4-ąją, o pirmojoje dvikovoje susigrums viena pirmenybių šeimininkių Kanada ir Marokas. Tuo tarpu vidurnaktį į kovą stos viena čempionato favoričių Prancūzija, kuri bandys įveikti staigmeną pateikusį ir Vokietiją po baudinių serijos iš kovos dėl titulo eliminavusį Paragvajų.
Jau kitądien futbolo aistruolių lauks Brazilijos dvikova su Erlingo Haalando vedama Norvegija, o po keletos valandų – ir Anglijos dvikova su Meksika.
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Pirmadienio vakarą – dviejų Europos gigančių akistata, kai Cristiano Ronaldo atstovaujama Portugalija surems ginklus su Europos čempione Ispanija.
Aštuntfinalių poros ir tvarkaraštis:
  • Kanada – Marokas: šeštadienis, liepos 4 d., 20:00 val.;
  • Paragvajus – Prancūzija: sekmadienis, liepos 5 d., 00:00 val.;
  • Brazilija – Norvegija: sekmadienis, liepos 5 d., 23:00 val.;
  • Meksika – Anglija: pirmadienis, liepos 6 d., 03:00 val.
  • Portugalija – Ispanija: pirmadienis, liepos 6 d., 22:00 val.
  • JAV – Belgija: antradienis, liepos 7 d., 03:00 val.
  • Argentina – Egiptas: antradienis, liepos 7 d., 19:00 val.
  • Šveicarija – Kolumbija: antradienis, liepos 7 d., 23:00 val.
2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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