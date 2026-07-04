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Kosminiame pratęsime – neįtikėtinas Argentinos išsigelbėjimas prieš Žaliąjį Kyšulį

2026 m. liepos 4 d. 07:23
Lrytas.lt
Pasaulio čempionų titulą ginanti Argentinos futbolo rinktinė šešioliktfinalio etape išgyveno tikrą dramą. Ryškia favorite laikytai komandai prireikė pratęsimo ir net dviejų įvarčių jo metu, kad išsigelbėtų prieš Žaliąjį Kyšulį.
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Pirmasis įvarčiu pirmajame kėlinyje 29-ąją minutę po puikaus perdavimo pasižymėjo Lionelis Messi. Nors pirmasis kėlinys ir baigėsi 1:0 Argentinos naudai, jau antrojo kėlinio pradžioje Žaliasis Kyšulys netikėtai rado atsakymą.
Po perdavimo tarp kojų 59-ąją minutę kamuolį į vartus pasiuntė Deroy'us Duarte.
L. Messi dar turėjo progą pasižymėti, tačiau jo smūgį atlaikė socialinių tinklų žvaigžde pasaulio čempionato metu tapęs Žaliojo Kyšulio rinktinės vartininkas Vozinha. Komandos per pagrindinį laiką daugiau nebepasižymėjo ir rezultatui esant 1:1 teko žaisti pratęsimą.
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Jame jau antrąją minutę pasižymėjo Lisandro Martinezas. Kai jau atrodė, kad būtent šis smūgis nulems rungtynes, Žaliasis Kyšulys argentiniečius privertė galvoti darsyk.
Besibaigiant pirmajam pratęsimo kėliniui 103-ąją minutę neįtikėtinu smūgiu iš toli pasižymėjo Žaliojo Kyšulio atstovas Sidny Lopesas Cabralis ir rezultatas tapo 2:2.
Vis dėlto pasaulio čempionų titulą ginantys ir 1-ąjį FIFA reitingą turintys argentiniečiai galiausiai įrodė savo pranašumą – 111-ąją minutę po perdavimo į baudos aikštelę galva į savus vartus įsimušė Diney'us Borgesas.
Aštuntfinalyje Argentinos lauks po baudinių serijos Argentiną įveikęs Egiptas.
Argentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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