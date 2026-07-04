Pirmajame pasaulio čempionato aštuntfinalyje: netikėtas dominavimas ir skaudi trauma

Kanados ekipa į rungtynes atvyksta po nerezultatyvios ir sudėtingos kovos 1:0 šešioliktfinalyje nugalėjusi Pietų Afrikos Respublikos (PAR) atstovus. Tuo tarpu Marokas išgyveno tikrą dramą ir tik po baudinių serijos nugalėjo Nyderlandus.
Tarpusavyje abi rinktinės yra susitikusios vos du kartus – kartą 2022-aisiais ir kartą 2016-aisiais. Abi dvikovas laimėjo Marokas – atitinkamai 2:1 ir 4:0.
Marokas pasaulio pirmenybėse dar nėra patyręs pralaimėjimo kartėlio – pasiektos 3 pergalės ir kartą sužaista lygiosiomis. Kanada laimėjo dukart, kartą sužaidė lygiosiomis ir kartą pralaimėjo.
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