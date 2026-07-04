Prieš pasaulio čempionato aštuntfinalį – audrą internete sukėlęs britų spaudos pasiūlymas

Meksikos žiniasklaidoje penktadienį pasirodė pranešimai, kad dėl artėjančios audros tikimybės yra svarstoma pakeisti Anglijos ir Meksikos rungtynių laiką. Vis dėlto tokio pasirinkimo galiausiai buvo atsisakyta.
Tą pačią dieną britų bulvarinės spaudos portalas „The Sun“ išleido tekstą, kuriame teigia, kad Anglijos rinktinė siekdama kovoti su Meksiko miesto aukščiu galėtų panaudoti populiarų vaistą potencijai gerinti – „Viagrą“.
„Estadio Azteca“ stadionas, kuriame vyks rungtynės, yra 2,2 kilometro aukštyje. Teigiama, kad tam tikri tyrimai rodo, jog „Viagroje“ esanti veiklioji medžiaga sildenafilis gali padėti sumažinti plaučių kraujagyslių spaudimą, taip padėdama kvėpavimui ir gelbėdama nuo aukšto slėgio sukeliamo apsvaigimo.
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Sildenafilis ir kiti FDE5 grupės inhibitoriai nėra uždrausti Tarptautinės antidopingo agentūros (WADA), todėl tai būtų legali priemonė.
Vis dėlto ekspertai pažymi, kad Anglijos futbolininkai „Viagros“ naudoti neturėtų, nes šalutiniai šio preparato efektai, tarp kurių – ir galvos svaigimas ar net regos sutrikimai, gali atsverti bet kokią naudą, kuri, net ir jos sulaukus, nėra žymi.
Kaip pažymi ir pats „The Sun“ sporto žurnalistas Charlie Gordonas, jokių įrodymų, kad Anglijos naudos „Viagrą“ prieš rungtynes su Meksika, nėra.
Nepaisant to, internete tokia teorija išplito akimirksniu. Juokiamasi, kad dabar išvysime iki šiol nematytų epizodų fiksuojant nuošales, o viešbutis, kuriame gyvena anglai, taps paklausus naktinio gyvenimo fanams ir fanėms.
Tuo tarpu kai kurie Meksikos žurnalistai suskubo aiškinti, kad anglai tokių veiksmų imtis visgi neturėtų.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėMeksikos vyrų futbolo rinktinė„Viagra“
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