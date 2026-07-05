Futbolo fanas išvyko stebėti pasaulio čempionato ir dingo: šeima rado bare Ispanijoje

Užkietėjęs „Leeds United“ fanas Michaelas Hewittas išvyko į JAV, kur pasaulio futbolo čempionate savąsias rungtynes grupės etape žaidė jo palaikoma Anglija. Kadangi skrydžiai buvo numatyti su persėdimu Barselonoje, jis ten trumpam ir sustojo.
Su birželio 20-ąją išvykusiu vyru jo šeima paskutinį kartą bendravo ankstyvą birželio 21-osios rytą ir vėliau iš jo nebegirdėjo jokių žinių. Buvo informuota policija, paskelbta tarptautinė paieška, į operaciją įsitraukė net Interpolas, rašo „The Sun“.
65-erių vyras telefonu buvo nepasiekiamas, jokių naujienų apie save jis nepateikė ir socialiniuose tinkluose. Vis dėlto galiausiai paaiškėjo, kad situacija – paprasta ir net kiek komiška.
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M. Hewittas Barselonoje pametė savo telefoną, kuriame buvo ir lėktuvų bilietai, todėl skristi į Bostoną nebegalėjo. Vyras nusprendė turimą laiką išnaudoti ir pasiliko Barselonoje: užsisakė viešbutį, vaikščiojo po vietinius barus, kuriuose ir stebėjo pasaulio futbolo čempionatą.
Didžiosios Britanijos ambasada Ispanijoje vyro pėdsakus atsekė pagal jo banko kortelės mokėjimų išrašus ir praėjus 10 dienų jo šeima su prapuolėliu sėkmingai susisiekė.
„Mickas yra saugus ir laimingas Barselonoje. Jis visiškai nenutuokė, kad pasaulis jo ieškojo“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jo brolis Gary, kurio iniciatyva ir buvo pradėta paieška.
„Šeimoje mes žūtbūt norėjome gėdingai paprasto, bet laimingo, paaiškinimo šiai siaubingai situacijai. Mes dabar jį turim“, – situacijai paaiškėjus feisbuke rašė vyro šeima.