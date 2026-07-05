Grįžtančios futbolo rinktinės pasitikimas – kaip didvyrių: klaupėsi darbuotojai, šūkavo tūkstančiai

Žaliasis Kyšulys po įspūdingos kovos tik pratęsime 2:3 šešioliktfinalio etape krito prieš pasaulio čempionų vardą ginančią Argentiną, o pratęsimo metu neįtikėtinu įvarčiu pasižymėjo Sidny Lopesas Cabralis.
Pirmenybių metu Žaliasis Kyšulys sužaidė lygiosiomis su ryškia favorite laikyta Ispanija (0:0), rezultatyvioje kovoje sužaidė 2:2 su Urugvajumi, o paskutiniame grupės etapo ture dvikovą su Saudo Arabija baigė be įvarčių ir pateko į atkrintamąsias.
Pasaulio čempionato metu tikrai socialinių tinklų žvaigžde tapo Žaliojo Kyšulio rinktinės vartininkas Vozinha. Vieną po kito priešininkų smūgius atlaikęs 40-metis tapo, ko gero, didžiausia pirmenybių sėkmės istorija ir dabar savo „Instagram“ paskyroje turi net 26,1 milijono sekėjų, kai prieš pasaulio čempionatą jų buvo vos 45 tūkstančiai.
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Į Žaliąjį Kyšulį grįžtančius futbolininkus tautiečiai pasitiko kaip didvyrius – prie oro uosto jų laukė tūkstančiai. Šalia esančioje gatvėje nusitiesė didžiulė automobilių eilė.
Prieš futbolininkus klaupėsi net oro uosto darbuotojai.
Tikimasi, kad turizmas Žaliojo Kyšulio salose po pasaulio futbolo čempionato gerokai išaugs. Atlanto vandenyne esančią valstybę sudaro 10 skirtingų salų, tarp kurių vienoje – aktyvus ugnikalnis, kitoje – turistams pritaikytos pramogos, dar kitoje – istoriniai paminklai ir pagrindinis valstybės gyvenimas.