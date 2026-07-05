Negražaus futbolo vakare – išvargta Prancūzijos pergalė ir K. Mbappe įvartis

Kaip ir buvo galima tikėtis, Prancūzija dominavo kontroliuodama kamuolį. Pirmajame kėlinyje ji kamuolį kontroliavo net 81% laiko, tačiau atliko tik 5 smūgius, iš kurių nė vienas neskrido į vartų plotą.
Antrojoje rungtynių pusėje prancūzai dar labiau padidino intensyvumą, kuris galiausiai buvo apdovanotas. 65-ąją minutę Michaelas Olise veržėsi pro kelis varžovus baudos aikštelėje ir praradęs kamuolio kontrolę nukrito.
Netoliese buvęs teisėjas iš pradžių pražangos neskyrė, o kamuolį perėmė Paragvajus. Visgi netrukus įsikišo VAR kambarys, o galiausiai buvo skirtas baudinys.
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Baudinį mušti stojo Kylianas Mbappe, kuris 70-ąją minutę užtikrintu smūgiu progą realizavo ir išvedė prancūzus į priekį.
Per visas rungtynes Paragvajus atliko tik 5 smūgius, iš kurių nė vienas neskrido į vartų plotą, todėl vienintelis prancūzų žvaigždės įvartis ir nulėmė dvikovos rezultatą.
Ketvirtfinalyje prancūzų lauks Kanadą 3:0 nugalėjęs Marokas.