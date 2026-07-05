Fizišką futbolą žaidęs Paragvajus išnervino prancūzus, o pergalę šiems atnešė tik Kyliano Mbappe 70-ąją minutę pelnytas baudinys.
Prancūzai pirmavo ir pagal atliktus smūgius (15 prieš 5), ir pagal smūgius į vartų plotą (5 prieš 0), ir pagal sukurtus didelius šansus (2 prieš 0), ir pagal kampinius (12 prieš 2). Pirmavo jie ir pagal gautas geltonas korteles (3 prieš 0).
Po finalinio švilpuko K. Mbappe netoliese Paragvajaus vartininko Orlando Gillo pradėjo rėkti. Kai O. Gillas ištiesė ranką, prancūzas šį gestą ignoravo ir nusisukęs žiūrovų link rėkė toliau.
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Po rungtynių K. Mbappe, kaip įprasta, aikštelėje kalbėjo su vienu iš Prancūzijos televizijos kanalų. Tuomet pasipylė superžvaigždės emocijos.
„Žinojom, kokį mačą gausim. Manau, tai, kaip žaidėm, ir tai, koks buvo mačas, buvo visai gerai. Parodėm, kad esam komanda, kuri moka žaisti ne tik atakuojantį futbolą. Jeigu reikės kišti rankas į šūdą, mes kišim rankas į šūdą. Atleiskit už išsireiškimą. Su tuo neturim bėdų.
Jie galvojo, kad mes pasirodysim su smokingais, kad tiesiog ateisim ir kursim gražius epizodus. Mes irgi žinom, kaip žaisti šlykščiai. Mes šiandien tai padarėm, laimėjom, ir esam geresnė komanda“, – emocingai kalbėjo K. Mbappe.
Po rungtynių surengtoje spaudos konferencijoje Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschampsas prakalbo ir apie įžeidimus, kuriuos kartojo ant Paragvajaus atsarginių suolelio buvę futbolininkai.
„Nekritikuosiu teisėjo. Rungtynės baigėsi, mes gaunam tris geltonas korteles. Mačiau daugybę dalykų. Nekritikuosiu Paragvajaus, nors be visų įžeidinėjimų nuo atsarginių suolelio, ypač tam tikrų, galėjom ir išsiversti. Bet yra kaip yra. Rungtynių gale reikėjo vengti prarasti žaidėjus arba prisirinkti kortelių. Buvo atkaklus, agresyvus mačas“, – kalbėjo D. Deschampsas.
Paklaustas, ar tokios rungtynės padės komandai augti ir tobulėti žvelgiant į laukiančias kovas, patyręs 57-erių specialistas ieškojo atsakymo.
„Iš esmės, nežinau. Iki šiol rungtynes mes sau pasidarydavome lengvas. Šiandien buvo kitaip. Pasaulio čempionate yra labai sunku, viską lemia mažos detalės. Džiaugiuosi, kad žaidėjai išlaikė rimtį.
Turėjome koncentruotis į rungtynes, o ne pasiduoti provokacijoms ir įžeidinėjimams, – teigė D. Deschampsas. – Bandome žaisti futbolą su oponentu, kuris daro, ką tik nori. Sėdėti baudos aikštelėje reikalauja mažiau pastangų, bet turime būti greitesni kontratakose ir verždamiesi.“
D. Deschampsą pasiekė ir K. Mbappe po rungtynių ištarti žodžiai.
„Rungtynės nebuvo puikios, galėjome ir geriau. Ši komanda išnervino vokiečius ir pateko toliau. Rezultatui esant 0:0 jie galvoja, kad gali patekti toliau, kas yra normalu. Šitos rungtynės buvo žaidžiamos purve. Nevartosiu tų pačių žodžių kaip mūsų kapitonas“, – su šypsena kalbėjo patyręs strategas.