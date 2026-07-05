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Po skaudaus pralaimėjimo – chaosas: „dingo“ lėktuvas, rinktinės žaidėjai užstrigo JAV

2026 m. liepos 5 d. 15:35
Lrytas.lt
Senegalo futbolo rinktinė dar 85-ąją rungtynių su Belgija minutę pirmavo 2:0, tačiau vos per 4 minutes praleido du įvarčius ir galiausiai 2:3 pralaimėjo po pratęsimo. Skausmo perkreiptais veidais Senegalo rinktinė paliko Sietlo „Lumen Field“ stadioną. Skausmas jiems tęsėsi ir gerokai po rungtynių.
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Kaip praneša Senegalo Radijas ir Televizija (RTS), nors rungtynės vyko trečiadienį, liepos 1-ąją, šalies nacionalinė ekipa vis dar nėra palikusi JAV ir negali grįžti pas savo artimuosius. Penktadienį vakare turėjęs vykti skrydis taip ir neįvyko, nes futbolininkus turėjęs skraidinti lėktuvas tiesiog neatvyko.
Rengiantis skrydžiui visų žaidėjų daiktai buvo sukrauti į du sunkvežimius. Šie sunkvežimiai visą dieną taip ir paliko stovėti prie viešbučio, teigia RTS.
Senegalo žiniasklaidos teigimu, kai kurie žaidėjai netikėtai atsiradusį laiką išnaudoja jį praleisdami su į JAV atvykusiais artimaisiais, kiti laiką leidžia viešbutyje. Tuo tarpu kai kurie futbolininkai kaip Edouardas Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye ar Ismailas Jakobsas JAV paliko savo iniciatyva ir lėšomis.
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Teigiama, kad šalies futbolo federacija stengiasi suderinti privatų lėktuvą, kad parskraidintų futbolininkus, tačiau pastangos kol kas buvo bevaisės. Pagalbos buvo kreiptasi ir į FIFA.
Senegalo vyrų futbolo rinktinėSietlasJAV
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