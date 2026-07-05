Socialinius tinklus sprogdina emocingas momentas pasaulio čempionate: verkiantis vaikas ramino tėtį

Penktadienio vakarą Žaliojo Kyšulio rinktinė tik po pratęsimo 2:3 pralaimėjo pasaulio čempionų titulą ginančiai Argentinai. Mažutis, vos apie 500 tūkst. gyventojų turintis Žaliasis Kyšulys kovojo petys petin su viena futbolo gigančių, o žiūrovus be amo paliko vieno iš šios rinktinės futbolininkų Sidny Lopeso Cabralio įvartis.
Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi rezultatu 1:1, o pratęsimą galiausiai laimėjo Argentina su Lioneliu Messi priešakyje, per jį pelniusi net du įvarčius.
Žaliojo Kyšulio žaidėjai po finalinio švilpuko negalėjo patikėti tuo, kas ką tik įvyko – jie buvo ties dešimtmečius neregėtos sensacijos riba. Ne vienas futbolininkas krito ant vejos, griebėsi už galvos ar prapliupo ašaroti.
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Vienas iš tokių buvo puolėjas Nuno da Costa. 35-erių veteranas suskubo į tribūnas, kur buvo jo gyvenimo partnerė ir jo sūnus.
Mažametis vaikas – kaip ir jo tėtis – buvo apsipylęs ašaromis, tačiau net ir tokiu momentu guodė savo tėtį. Šis emocingas momentas plačiai nuaidėjo socialiniuose tinkluose.
Iš pradžių epizodo vaizdo įrašą socialiniame tinkle patalpino tik šių metų kovą sukurta paskyra. Netrukus už širdies griebiančiu momentu ėmė dalintis ir kiti.
Vaizdo įrašas surinko dešimtis milijonų peržiūrų ir šimtus tūkstančių reakcijų.
Beveik 500 tūkst. teigiamų atsiliepimų ir daugiau kaip 11 milijonų peržiūrų sulaukęs įrašas teigia: „Tai turbūt pats emocingiausias momentas, kokį tik esu matęs futbole.“