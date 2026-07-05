Sprendimas priimtas: naujasis Vokietijos rinktinės treneris – „Premier“ lygos legenda

Po poros dienų nuo pralaimėjimo iš savo posto pasitraukė treneris Julianas Nagelsmannas, o netrukus pasklido kalbos apie būsimą jo įpėdinį.
Kaip praneša futbolo žurnalistas Fabrizio Romano, naujuoju Vokietijos rinktinės strategu taps buvęs „Liverpool“ treneris Jurgenas Kloppas.
Teigiama, kad J. Kloppas sutiko su Vokietijos futbolo federacijos jam pateiktu pasiūlymu, o bus pasirašyta ilgalaikė sutartis.
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Šiuo metu J. Kloppas užima futbolo skyriaus vadovo pareigas ne vieną Vokietijos futbolo klubą neoficialiai valdančioje „Red Bull“ kompanijoje. Teigiama, kad dėl pasitraukimo iš šių pareigų šiuo metu vyksta diskusijos.
59-erių J. Kloppas yra laikomas vienu geriausių pastarojo dešimtmečio futbolo trenerių. Savo vardą užsitarnavęs Dortmundo „Borussia“ klube, vokietis 2015-aisiais patraukė į Liverpulį, kur tapo pasauline žvaigžde.
Su „Liverpool“ klubu J. Kloppas laimėjo ir Anglijos „Premier“ lygą (2020 m.), ir FA taurę (2022 m.), ir UEFA Čempionų lygą (2019 m.). Jo vadovaujama komanda dukart žaidė Čempionų lygos finale ir ne vienerius metus dėl „Premier“ lygos titulo metė iššūkį „Manchester City“ futbolininkams su treneriu Pepu Guardiola priešakyje.
„Liverpool“ J. Kloppas treniravo 2015-2024 m. sezonais.