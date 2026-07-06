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Ašaromis apsipylęs Neymaras pranešė liūdną žinią

2026 m. liepos 6 d. 11:56
Lrytas.lt
Žygį su Brazilijos futbolo rinktine pasaulio čempionate užbaigęs Neymaras priėmė sprendimą padėti tašką savo nacionalinės rinktinės karjeroje.
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Naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose rungtynėse brazilai 1:2 nusileido Norvegijai ir savo pasirodymą planetos pirmenybėse baigė dar aštuntfinalyje.
Po keitimo aikštėje antrajame kėlinyje pasirodęs Neymaras mačo pabaigoje dar realizavo skirtumą sušvelninusį 11 metrų baudinį, bet išsigelbėti brazilams laiko nebeliko.
Nuaidėjus finaliniam rungtynių švilpukui futbolininkas apsipylė ašaromis.
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„Bandžiau, aš tikrai bandžiau, bet dabar viskas baigta. Pradėjau čia, čia ir baigiu“, – po mačo apie savo karjeros pabaigą rinktinėje kalbėjo Neymaras.
Per savo karjerą nacionalinėje rinktinėje Neymaras sužaidė 130 rungtynių, o per jas įmušė 80 įvarčių – jis yra rezultatyviausias visų laikų rinktinės žaidėjas.
NeymarasBrazilijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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