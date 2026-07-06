SportasFutbolas

Linčo teismas ir ašaros Brazilijoje – spauda rinktinės žvaigždyną sumaišė su žemėmis

2026 m. liepos 6 d. 19:22
Lrytas Premium nariams
Dėl futbolo pamišusi Brazilija rauda dėl nesėkmės, kurią rinktinė patyrė pasaulio pirmenybių aštuntfinalyje. Vis dėlto ši nesėkmė Brazilijos futbolo apžvalgininkams nebuvo didelė staigmena.
Daugiau nuotraukų (8)
Brazilijos vyrų futbolo rinktinėatgarsiaiLrytas Premium
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.