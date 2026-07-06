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Linčo teismas ir ašaros Brazilijoje – spauda rinktinės žvaigždyną sumaišė su žemėmis
2026 m. liepos 6 d. 19:22
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Dėl futbolo pamišusi Brazilija rauda dėl nesėkmės, kurią rinktinė patyrė pasaulio pirmenybių aštuntfinalyje. Vis dėlto ši nesėkmė Brazilijos futbolo apžvalgininkams nebuvo didelė staigmena.
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Brazilijos vyrų futbolo rinktinė
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