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Pergalės džiaugsmą greitai pakeitė nerimas – Anglijos futbolininkas buvo išgabentas į ligoninę

2026 m. liepos 6 d. 10:13
Lrytas.lt
Anglijos futbolo rinktinė – pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiame mače Thomaso Tuchelio auklėtiniai po dramatiškos kovos Meksikos aukštikalnėse 3:2 pranoko šeimininkus ir žengė į kitą etapą.
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Vis dėlto Anglijos rinktinės džiaugsmo nuotaikas greitai pakeitė nerimas.
Nuaidėjus finaliniam rungtynių švilpukui žaidėjai skubėjo prie tribūnų džiaugtis kartu su savo rinktinės sirgaliais, bet vienas iš rinktinės žaidėjų Jordanas Hendersonas šokdamas užkliuvo už reklaminio stendo ir krito ant žemės.
Skelbiama, kad 36-erių futbolininkas susižeidė taip stipriai, kad jam prireikė rimtos medikų pagalbos, žaidėjas buvo išgabentas į ligoninę.
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