Pergalės džiaugsmą greitai pakeitė nerimas – Anglijos futbolininkas buvo išgabentas į ligoninę

Vis dėlto Anglijos rinktinės džiaugsmo nuotaikas greitai pakeitė nerimas.
Nuaidėjus finaliniam rungtynių švilpukui žaidėjai skubėjo prie tribūnų džiaugtis kartu su savo rinktinės sirgaliais, bet vienas iš rinktinės žaidėjų Jordanas Hendersonas šokdamas užkliuvo už reklaminio stendo ir krito ant žemės.
Skelbiama, kad 36-erių futbolininkas susižeidė taip stipriai, kad jam prireikė rimtos medikų pagalbos, žaidėjas buvo išgabentas į ligoninę.
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Spaudos konferencijoje treneris patikino, kad J. Hendersonas stipriai susižeidė riešą.
„Atrodo, kad tai labai rimta trauma. Šiuo metu jis yra ligoninėje“, – patvirtino Th. Tuchelis.
Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje anglai susikaus su Norvegijos rinktine.