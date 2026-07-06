Skambus pirkinys: į „Kauno Žalgirį“ atvyksta Vykintas Slivka

„Kauno Žalgiris“ ir V.Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028-ųjų pabaigos galiojančios sutarties.
Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino „Juventus“ sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose.
Italijoje panevėžietis be Turino „Juventus“ taip pat rungtyniavo „Modena“ ir „Ascoli“ ekipose, taip pat žaidė Nova Goricos „Gorica“ klube Slovėnijoje, Hertogenboso „Den Bosch“ Nyderlanduose, Edinburgo „Hibernian“ Škotijoje, „Lamia“ ir „Apollon Smyrnis“ Graikijoje, o pastaruoju metu žaidė Tosu „Sagan“ klube Japonijoje.
„Visą laiką sekame pajėgius lietuvius ir norime turėti juos savo gretose, todėl džiaugiamės, kad Vykintas sugrįžimui į Lietuvą pasirinko būtent mūsų klubą. Tai daug tarptautinės patirties sukaupęs žaidėjas, iš kurio tikimės kokybės aikštės viduryje“, – Žalgiris.lt sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
31-erių V.Slivka Lietuvos rinktinėje yra sužaidęs 74 susitikimus ir yra šeštas daugiausiai rungtynių rinktinėje sužaidęs futbolininkas Lietuvos istorijoje. Su rinktinės marškinėliais jis pelnė 3 įvarčius.
„Kauno Žalgirio“ klube futbolininkas vilkės 14-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius.