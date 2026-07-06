SportasFutbolas

Skandalas pasaulio čempionate: po D. Trumpo skambučio – amerikiečiui panaikinta raudona kortelė (5)

2026 m. liepos 6 d. 13:32
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionate toliau verda emocijų audros. Nors JAV futbolo rinktinės žaidėjas Folarinas Balogunas buvo nubaustas raudona kortele šešioliktfinalio mače prieš Bosniją ir Hercegoviną, FIFA priėmė sprendimą atšaukti šį sprendimą ir leis „Monaco“ puolėjui rungtyniauti aštuntfinalio mače.
Daugiau nuotraukų (3)
Maža to, skelbiama, kad tokiam FIFA sprendimui įtakos galėjo turėti ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Pranešama, kad po to, kai F. Balogunas buvo nubaustas raudona kortele, FIFA prezidentas Giannis Infantino sulaukė D. Trumpo skambučio, kuriame amerikietis reikalavo iš naujo išanalizuoti šį diskusijas sukėlusį momentą.
Panašu, kad būtent D. Trumpo žodžiai įtikino FIFA pakeisti sprendimą – sekmadienį buvo pranešta, kad raudona F. Baloguno kortelė yra atšaukta ir puolėjas galės rungtyniauti aštuntfinalio mače prieš Belgiją.
Nors pats D. Trumpas labai didžiavosi tuo ir sveikino FIFA su „ištaisyta klaida“, belgai neslėpė pykčio dėl tokio FIFA sprendimo.
Susiję straipsniai
Pergalės džiaugsmą greitai pakeitė nerimas – Anglijos futbolininkas buvo išgabentas į ligoninę

Pergalės džiaugsmą greitai pakeitė nerimas – Anglijos futbolininkas buvo išgabentas į ligoninę (1)

Skambus pirkinys: į „Kauno Žalgirį“ atvyksta Vykintas Slivka

Skambus pirkinys: į „Kauno Žalgirį“ atvyksta Vykintas Slivka

Ašaromis apsipylęs Neymaras pranešė liūdną žinią

Ašaromis apsipylęs Neymaras pranešė liūdną žinią

„Belgijos futbolo asociacija yra pritrenkta FIFA sprendimo leisti dalyvauti JAV puolėjui Folarinui Balogunui pirmadienio mače tarp JAV ir Belgijos“, – buvo rašoma Belgijos futbolo asociacijos pranešime.
Tuo metu JAV naujienų portalas „The Athletic“ skelbia, kad spaudimą FIFA galėjo kelti ne tik D. Trumpas, bet ir JAV futbolo federacijos teisininkai bei administracijos nariai.
Kritikos FIFA sprendimui negailėjo ir buvęs organizacijos prezidentas Seppas Blatteris.
„Raudonos kortelės politiniais telefono skambučiais yra nepanaikinamos“, – teigė jis.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAV vyrų futbolo rinktinėBosnijos ir Hercegovinos futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.