Maža to, skelbiama, kad tokiam FIFA sprendimui įtakos galėjo turėti ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Pranešama, kad po to, kai F. Balogunas buvo nubaustas raudona kortele, FIFA prezidentas Giannis Infantino sulaukė D. Trumpo skambučio, kuriame amerikietis reikalavo iš naujo išanalizuoti šį diskusijas sukėlusį momentą.
Panašu, kad būtent D. Trumpo žodžiai įtikino FIFA pakeisti sprendimą – sekmadienį buvo pranešta, kad raudona F. Baloguno kortelė yra atšaukta ir puolėjas galės rungtyniauti aštuntfinalio mače prieš Belgiją.
Nors pats D. Trumpas labai didžiavosi tuo ir sveikino FIFA su „ištaisyta klaida“, belgai neslėpė pykčio dėl tokio FIFA sprendimo.
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„Belgijos futbolo asociacija yra pritrenkta FIFA sprendimo leisti dalyvauti JAV puolėjui Folarinui Balogunui pirmadienio mače tarp JAV ir Belgijos“, – buvo rašoma Belgijos futbolo asociacijos pranešime.
Tuo metu JAV naujienų portalas „The Athletic“ skelbia, kad spaudimą FIFA galėjo kelti ne tik D. Trumpas, bet ir JAV futbolo federacijos teisininkai bei administracijos nariai.
Kritikos FIFA sprendimui negailėjo ir buvęs organizacijos prezidentas Seppas Blatteris.
„Raudonos kortelės politiniais telefono skambučiais yra nepanaikinamos“, – teigė jis.