Aštuntfinalis: L. Messi ir čempionė Argentina prieš egiptietišką M. Salah kariauną

2022-ųjųj pasaulio čempionai, vedami Lionelio Scaloni, laikomi vienais iš favoritų. Tiesa, per visą pirmenybių istoriją tik Brazilijai ir Italijai praėjusiame šimtmetyje pavyko apginti titulus, bet tai buvo daugiau kaip prieš 60–80 metų.
Argentiniečiai žaidė J grupėje ir įveikė Alžyrą 3:0, Austriją – 2:0 ir Jordaniją 3:1. Šešioliktfinalyje planetos čempionai neįvertino Žaliojo Kyšulio komandą ir tik po pratęsimo ir vargų įveikė ją 3:2. Per keturis mačus L. Messi pelnė 7 įvarčius.
Egiptas jau įsirašė į istoriją, patekdamas į aštuntfinalį. Hossamo Hassano treniruojama rinktinė G grupėje iškovojo pergalę prieš Naująją Zelandiją 3:1, sužaidė lygiosiomis su Belgija ir Iranu tuo pačiou rezultatu 1:1. Šešioliktfinalyje po dramatiškos 11 metrų baudinių serijos Afrikos ekipa eliminavo Australiją 4:2 ir žengė į istorinį aštuntfinalį.
Tai pirmasis Argentinos ir Egipto komandų susitikimas pasaulio futbolo čempionatų istorijoje. Pastarąjį kartą šios rinktinės buvo susitikusios 2008 metais draugiškose rungtynėse, kuriose Argentina šventė pergalę rezultatu 2:0.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėMohamedas SalahLionelis Messi
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