Belgijos rinktinė Sietle 4:1 susitvarkė su JAV, o paskutinį mačo įvartį pelnė belgų legenda Romelu Lukaku.
Jau žinodami, jog pergalė yra jų kišenėje, belgai susirinko į ratuką aplink R. Lukaku ir pradėjo garsųjį „Donaldo Trumpo šokį“.
D. Trumpo šokis atsirado kandidatuojant į prezidento postą. Savo mitinguose D. Trumpas bandydamas šokti judindavo rankas į šoną, tačiau dėl savo amžiaus šokių judesiai kojomis labiau priminė patrepsėjimą.
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O D. Trumpas prieš rungtynes sugebėjo įnešti papildomo chaoso rungtynėms.
JAV rinktinės lyderis Folarinas Balogunas šešioliktfinalyje prieš Bosnija ir Hercegovina buvo nubaustas raudona kortele ir privalėjo praleisti rungtynes prieš Belgiją, tačiau JAV prezidentas D. Trumpas nusprendė paskambinti FIFA prezidentui Gianniui Infantino ir netikėtai po pokalbio bausmė amerikiečiui buvo atšaukta.
Belgų vartininkas Thibaut Courtois teigė pasijuokęs iš tokio šou.
„Viskas, kas įvyko prieš rungtynes, nebūtinai turėjo įtakos mačui. Aš tai skaičiau ir juokiausiai. Šiandien jaučiausi šiek tiek labiau įsitikinęs, kad laimėsime, nei rungtynėse prieš Senegalą. Jie buvo stipresnė komanda nei JAV ir tai šiandien buvo akivaizdu“, – iš varžovų pasišaipė vartų sargas.
Du įvarčius pelnęs Charlesas De Ketelaere taip pat teigė iš tokio FIFA sprendimo nepasisėmęs papildomos motyvacijos.
„Nemanau, kad tai suteikė mums daug daugiau motyvacijos. Nes tokiose rungtynėse motyvacija kyla iš vidaus. Su komanda apie šį sprendimą kalbėjomės penkias minutes, daugiau nieko nebuvo, nes kovo mėnesį juos įveikėme draugiškose rungtynėse, kuriose jis taip pat žaidė. Jis tikrai labai geras žaidėjas ir padeda jiems žaisti geriau, bet nemanau, kad jo bijojome kaip asmenybės“, – pareiškė belgas.
Tuo tarpu oficiali belgų „X“ tinklo paskyra leido sau pašėlioti.
Iš pradžių belgai priminė, jog šis sportas vadinamas futbolu, o ne „sokeriu“ (angl. – soccer).
O netrukus įkeldami švenčiančių belgų žaidėjus pasiūlė varžovams „Panaikinti tai“, apleliuodami į F. Baloguno raudonos kortelės panaikinimą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Gianni InfantinoFIFA
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