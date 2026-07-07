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C. Ronaldo ir Portugalijos ašaros – čempionatą užbaigė dūris per teisėjo pridėtą laiką

2026 m. liepos 7 d. 00:01
Lrytas.lt
Tęsiasi intriguojančios pasaulio futbolo čempionato kovos. Šį kartą savo pasirodymą pirmenybėse užbaigė Cristiano Ronaldo bei jo atstovaujama Portugalijos rinktinė.
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Portugalai turnyro aštuntfinalyje 0:1 (0:0) nusileido Europos čempionės titulą ginančiai Ispanijai.
Vienintelis dvikovos įvartis krito per pirmąją antrojo kėlinio pridėto laiko minutę. Prieš vartus išbėgęs Mikelis Merino nuginklavo Portugalijos vartų sargą ir pasiuntė į euforiją Dalase susirinkusius Ispanijos sirgalius.
Mačo pabaigoje Bernardo Silva dar turėjo puikią progą išlyginti rezultatą, bet portugalo smūgis galva skriejo virš vartų.
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Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Ispanija susikaus su JAV ir Belgijos poros nugalėtojais.
Nors oficialiai dar nėra pranešta, bet realu, kad tai buvo paskutiniosios C. Ronaldo rungtynės pasaulio futbolo čempionate per jo karjerą.
Kiek anksčiau 41-erių futbolo žvaigždė apie savo ateitį buvo užsiminusi labai mįslingai.
Cristiano Ronaldo.<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (10)
Cristiano Ronaldo.
EPA/ELTA nuotr.
Tuo metu pergalę iškovojusi Ispanija į planetos pirmenybių stipriausiųjų aštuntuką sugrįžo po 16 metų pertraukos.
Ispanai paskutinį kartą ketvirtfinalyje žaidė 2010 metais ir būtent tąsyk pirmą bei vienintelį kartą tapo pasaulio čempionais.
Portugalijos vyrų futbolo rinktinėIspanijos vyrų futbolo rinktinėCristiano Ronaldo
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