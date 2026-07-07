Portugalai naktį iš pirmadienio į antradienį 0:1 nusileido Ispanijos rinktinei ir pasirodymą pasaulio čempionate baigė aštuntfinalio etape.
41-erių legendai C. Ronaldo tai buvo jau šeštasis pasaulio čempionatas, tačiau trofėjaus portugalas taip ir neturi.
Visgi po rungtynių puolėjas pareiškė, jog pernelyg dėl to nepergyvena, kadangi su Portugalijos rinktinė triumfavo Europos čempionate ir du kartus laimėjo UEFA Tautų lygą bei priminė, kad iki C. Ronaldo, portugalai neturėjo iškovoję jokio trofėjaus.
Susiję straipsniai
„Rytoj pabusiu taip pat, kaip pabudau šiandien: su švaria sąžine. 23 metus žaidžiau nacionalinėje komandoje ir laimėjau tris titulus. Iki Cristiano, Portugalija nelaimėjo nieko. Europos čempionatas buvo svarbiausias. Man, tiesą sakant, 2016-ieji yra tokie pat svarbūs kaip ir pasaulio čempionatas“, – „Abola“ žurnalistui Johnui Pimpimui kalbėjo C. Ronaldo.
Paklaustas apie ateitį rinktinėje, 41-erių veteranas atsakymo nepateikė, nors anksčiau yra minėjęs, jog norėtų žaisti ir 2030 metų pasaulio čempionate.
„Nepriimu sprendimų akimirkos įkarštyje, – teigė portugalas. – Šiuo metu nesvarbu, ar tęsiu karjerą rinktinėje.“
Šios rungtynės buvo paskutinės ir rinktinės treneriui Roberto Martinezui. C. Ronaldo dėkojo strategui, tačiau gandų dėl realiausio kandidato Jorge Jesuso nekomentavo.
„Man labai patiko dirbti su treneriu Roberto. Jis puikus žmogus ir puikus treneris. Jis laimėjo titulą Portugalijai ir aš to niekada nepamiršiu. Esu labai dėkingas už tai, ką jis davė Portugalijai. Jorge Jesus? Dabar ne laikas kalbėti apie tai, kas atvyks ir ne man tai spręsti. Kas turi atsakomybę rinktis, tas ir nuspręs“, – pareiškė Portugalijos legenda.