SportasFutbolas

Nepalaužiama Ispanijos gynyba: užfiksuotas visų laikų rekordas

2026 m. liepos 7 d. 15:02
Lrytas.lt
Ispanijos futbolo rinktinė sėkmingai žygiuoja pasaulio čempionate, o tai daro demonstruodami įspūdingą gynybą.
Daugiau nuotraukų (6)
Ispanai yra vienintelė komanda pasaulio čempionate, vis dar nepraleidusi įvarčio.
Grupių etape ispanai sužaidė lygiosiomis 0:0 su Žaliuoju Kyšuliu, 4:0 sutriuškino Saudo Arabiją ir 1:0 palaužė Urugvajų.
Atkrintamųjų pradžioje Luiso de la Fuentes auklėtiniai 3:0 susitvarkė su austrais ir 1:0 palaužė portugalus.
Susiję straipsniai
Pribloškiantis politikės rasizmas prieš K. Mbappe: išvadino „kolonizuotu“ ir „gyvuliu“

Pribloškiantis politikės rasizmas prieš K. Mbappe: išvadino „kolonizuotu“ ir „gyvuliu“ (2)

C. Ronaldo: „Laimėjau tris titulus. Iki Cristiano, Portugalija nelaimėjo nieko“

C. Ronaldo: „Laimėjau tris titulus. Iki Cristiano, Portugalija nelaimėjo nieko“ (2)

Belgijos futbolininkai ir federacija originaliai pasišaipė iš D. Trumpo

Belgijos futbolininkai ir federacija originaliai pasišaipė iš D. Trumpo (3)

Tačiau negana to, ispanai užfiksavo visų laikų rekordą, nepraleisdami įvarčio jau šeštas rungtynes paeiliui.
Ispanai 2022 metų pasaulio čempionate pasirodymą baigė aštuntfinalyje, kuomet pripažino Maroko pranašumą, tačiau rungtynės tuomet baigėsi 0:0 ir marokiečiai pergalę šventė tik baudinių serijoje.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.