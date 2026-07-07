Nepalaužiama Ispanijos gynyba: užfiksuotas visų laikų rekordas

Ispanai yra vienintelė komanda pasaulio čempionate, vis dar nepraleidusi įvarčio.
Grupių etape ispanai sužaidė lygiosiomis 0:0 su Žaliuoju Kyšuliu, 4:0 sutriuškino Saudo Arabiją ir 1:0 palaužė Urugvajų.
Atkrintamųjų pradžioje Luiso de la Fuentes auklėtiniai 3:0 susitvarkė su austrais ir 1:0 palaužė portugalus.
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Tačiau negana to, ispanai užfiksavo visų laikų rekordą, nepraleisdami įvarčio jau šeštas rungtynes paeiliui.
Ispanai 2022 metų pasaulio čempionate pasirodymą baigė aštuntfinalyje, kuomet pripažino Maroko pranašumą, tačiau rungtynės tuomet baigėsi 0:0 ir marokiečiai pergalę šventė tik baudinių serijoje.