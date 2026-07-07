Paskutiniai pasaulio čempionato šeimininkai iškrito su trenksmu

JAV futbolininkai Sietle 1:4 (1:2) nepasipriešino Belgijos rinktinei.
Pirmajame kėlinyje Charlesas De Ketelaere du kartus siuntė kamuolį į amerikiečių tinkle, tačiau Maliko Tillmano įvartis išlaikė intrigą rungtynėse.
Visgi antrasis kėlinys prasidėjo tiksliu Hanso Vanakeno smūgiu po Ch. De Ketelaere perdavimo, o Romelu Lukaku įvartis rungtynių pabaigoje užtikrino belgų pergalę.
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2026 metų pasaulio futbolo čempionatas vyksta JAV, Kanadoje ir Meksikoje. Visos šios rinktinės įveikė grupių ir šešioliktfinalio etapus, tačiau pasirodymus baigė aštuntfinaliuose.
Ketvirtfinalyje belgai susitiks su Ispanijos futbolininkais.