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Paskutiniai pasaulio čempionato šeimininkai iškrito su trenksmu

2026 m. liepos 7 d. 07:52
Lrytas.lt
Jungtinės Amerikos Valstijos naktį iš pirmadienio į antradienį patyrė skaudų pralaimėjimą aštuntfinalyje ir baigė pasirodymą namuose vykstančiame pasaulio čempionate.
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JAV futbolininkai Sietle 1:4 (1:2) nepasipriešino Belgijos rinktinei.
Pirmajame kėlinyje Charlesas De Ketelaere du kartus siuntė kamuolį į amerikiečių tinkle, tačiau Maliko Tillmano įvartis išlaikė intrigą rungtynėse.
Visgi antrasis kėlinys prasidėjo tiksliu Hanso Vanakeno smūgiu po Ch. De Ketelaere perdavimo, o Romelu Lukaku įvartis rungtynių pabaigoje užtikrino belgų pergalę.
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2026 metų pasaulio futbolo čempionatas vyksta JAV, Kanadoje ir Meksikoje. Visos šios rinktinės įveikė grupių ir šešioliktfinalio etapus, tačiau pasirodymus baigė aštuntfinaliuose.
Ketvirtfinalyje belgai susitiks su Ispanijos futbolininkais.
Belgijos vyrų futbolo rinktinėJAV vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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