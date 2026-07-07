Neįtikėtinu grubumu išsiskyrusi aštuntfinalio dvikova baigėsi Prancūzijos pergale 1:0, o po jos prancūzų megažvaigždė 27-erių Kylianas Mbappe atvirai prakalbo, kad varžovai elgėsi šlykščiai.
Dabar vienintelio dvikovos įvarčio – nuo 11 m žymos – autorius atvirai prakalbo apie dar vieną neįtikėtino šlykštumo poelgį.
Šįkart – sulauktą iš Paragvajaus senatorės Celeste Amarilla.
Saldus pergalės skonis: pasaulio futbolo čempionatui – specialūs kepiniai
Pastaroji socialiniame tinkle „X“ po Paragavajaus pralaimėjimo surašė ilgą pykčio tiradą, kurioje K. Mbappe išvadino „kolonizuotu kamerūniečiu, kuris desperatiškai save bando pristatyti kaip prancūzą“ ir kaip „gyvulį, kuris neišmoko rašyti“.
Ji pareiškė, kad Paragvajaus žaidėjai po rungtynių turėjo jam skelti antausį.
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Į tokius įžeidimus Mbappe sureagavo griežtai:
„Ponia Celeste Amarilla, jūs esate niekinga moteris ir neverta savo pareigų. Jūs neatstovaujate Paragvajui – šaliai, kuri per visą turnyrą degė aistra ir garbe. Dėl jūsų neapgalvotumo ir įžūlaus rasizmo visas pasaulis jau pamiršo kelionę ir istorinę pastangą, kurią per šį pasaulio čempionatą nuveikė žaidėjai – jiems vietą užleido nekompetentinga moteris, savo šaliai sukurianti patį blogiausią įmanomą įvaizdį. Niekada neleisiu tokiems žmonėms kaip ji laisvai skleisti neapykantos ir rasizmo visame pasaulyje“, – rašė K. Mbappe.
Prancūzijos futbolo federacija (FFF) paskelbė ketinanti imtis baudžiamojo persekiojimo prieš C. Amarillą, jos pareiškimus pavadindama „visiškai šlykščiais ir nepriimtinais“.
Pareiškime FFF nurodė: „Šie žodžiai yra nusikalstami ir smerktini. Už juos turi būti baudžiama tiek čia, tiek kitur. FFF šį atvejį perduoda prokuratūrai, siekdama inicijuoti teisinį procesą. Tokie pareiškimai gėdina tiek juos ištarusius, tiek juos platinančius. Prancūzijos rinktinės žaidėjai atstovauja Prancūzijai – įžeidžiama būtent mūsų šalis.“
C. Amarilla žodžiai nuskambėjo po to, kai panašiai anksčiau pasisakė buvęs Paragvajaus vartininkas Jose Luisas Chilavertas – prieš rungtynes jis teigė, kad jo rinktinė susidurs su „Afrikos komanda“.
Į šiuos žodžius taip pat sureagavo FFF prezidentas Philippe'as Diallo – jis J. Chilavertą pavadino „gėda“.
„Aš griežčiausiai smerkiu J. Chilaverto rasistinius pareiškimus, nukreiptus prieš Prancūzijos rinktinę – jie pažeidžia pagarbos, brolybės ir įvairovės vertybes mūsų futbole, – sakė Ph. Diallo. – Jeigu kadaise jis buvo puikus vartininkas, tai dabar šis žmogus save sugėdino.“
Prancūzijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionato ketvirtfinalyje ketvirtadienį žais su Maroko komanda.
Kylianas MbappePrancūzijos vyrų futbolo rinktinėParagvajus
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