Žvilgsnis į pirmuosius „Žalgirio“ varžovus – stabilus Juodkalnijos pajūrio klubas

Pirmasis komandų susitikimas vyks liepos 9 d. Podgoricoje, atsakomoji – po savaitės Vilniuje.
Stabilios komandos reputacija
„Petrovac“ – nedidelio Adrijos jūros pakrantės miesto klubas, tačiau Juodkalnijos futbole jis turi stabilios ir gerai organizuotos komandos reputaciją.
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Tą pabrėžia ir du Juodkalnijos futbolininkai, kurie yra atstovavę ir „Petrovac“, ir „Žalgiriui“ – pastaruosius metus Vilniuje žaidęs gynėjas Vasilije Radenovičius ir 2022–2023 metais žaliai baltus marškinėlius vilkėjęs saugas Marko Miličkovičius.
„Petrovac“ yra labai stabilus klubas Juodkalnijos futbole. Tai komanda, kuri visada žaidė aukščiausioje lygoje ir niekada iš jos neiškrito. Klubas labai gerbiamas. Lyginant su kitais Juodkalnijos klubais, pagal stabilumą jis tikrai būtų tarp 3–4 stipriausių. Finansine prasme tai stabilus ir stiprus klubas, kuris kasmet juda į priekį. Jei reikėtų palyginti su Lietuvos čempionato komandomis, manau, kad jie būtų lentelės viršuje ir kovotų dėl vietos Europoje“, – fkzalgiris.lt sakė V. Radenovičius.
Pastaruosius pusantrų metų žymiausiam šalies klubui Podgoricos „Budučnost“ atstovaujantis M. Miličkovičius taip pat išskiria „Petrovac“ sugebėjimą iš turimų resursų išspausti maksimumą.
„Jie turi aiškų identitetą ir visada maksimaliai išnaudoja tai, ką turi. Lyginant su Lietuvos čempionatu, manau, bendras lygis yra gana panašus. Lietuvos klubai dažniausiai turi šiek tiek geresnes sąlygas ir infrastruktūrą, o Juodkalnijos futbole daugiau remiamasi individualiu meistriškumu ir kūrybiškumu“, – vertino M. Miličkovičius.
Į Europą – antruoju bandymu
2024–2025 m. sezone „Petrovac“ aikštėje finišavo antras ir sportiniu principu iškovojo teisę žaisti Konferencijų lygoje, tačiau klubas negavo UEFA licencijos.
Visgi po metų pavyko sulaukti antro šanso. Praėjusį sezoną „Petrovac“ Juodkalnijos čempionate užėmė 3 vietą, šį kartą sėkmingai sutvarkė formalumus ir po 17 metų pertraukos vėl gavo teisę žaisti tarptautinėje arenoje. Per 36 rungtynes komanda čempionate net 12 kartų sužaidė lygiosiomis – daugiausiai čempionate. Turnyro lentelėje už Petrovaco ekipos nugaros liko ir minėtas „Budučnost“.
Juodkalnijos futbolininkų toks „Petrovac“ pasirodymas nenustebino. „Jie visą sezoną buvo stabilūs ir rodė gerus rezultatus, kurie leido patekti į Europą. Tai labai patyrusi komanda, kuri moka žaisti dėl rezultato. Niekam nebuvo lengva prieš juos žaisti, todėl jie ir pasiekė savo tikslą“, – sakė V. Radenovičius.
Jam pritarė ir M. Miličkovičius. „Jie turėjo gerą ir stabilų sezoną, todėl visiškai nusipelnė žaisti Europoje. Komanda buvo disciplinuota, gerai organizuota ir viso sezono metu rodė pastovumą“, – teigė saugas.
Europos turnyruose „Petrovac“ iki šiol yra žaidęs tik kartą. 2009 metais klubas UEFA Europos lygos atrankoje eliminavo Kipro klubą „Anorthosis“ – pirmąsias rungtynes išvykoje pralaimėjo 1:2, tačiau atsakomosiose po pratęsimo laimėjo 3:1. Kitame etape Juodkalnijos komandą sustabdė Graco „Sturm“.
Su istoriniu 2009 metų pasirodymu susijęs ir dabartinis „Petrovac“ treneris Zdravko Dragičevičius. Tuomet jis pats vilkėjo šio klubo marškinėlius ir pasižymėjo atsakomosiose rungtynėse su „Anorthosis“, o dabar komandą į Europą veda jau kaip treneris.
Stiprus kolektyvas
M. Miličkovičiaus vertinimu, treneris suformavo aiškų komandos veidą: „Didžiausia jų stiprybė yra visa komanda. Treneris sukūrė disciplinuotą ir gerai organizuotą ekipą, kuri tiksliai žino, ką nori daryti aikštėje.“
Panašiai apie komandą kalba ir V. Radenovičius: „Tai patyrusi komanda. Sunku išskirti vieną geriausią futbolininką. Manau, kad jie yra stiprūs kaip kolektyvas. Kai patirtis susijungia su keliais jaunais žaidėjais, tokią komandą sunku pralaužti. Žinoma, kaip ir kiekviena komanda, jie turi savo silpnų vietų“, – teigė buvęs „Žalgirio“ gynėjas.
Didžiąją komandos dalį sudaro Juodkalnijos futbolininkai, o juos papildo keli kitų regiono šalių žaidėjai.
Iš senbuvių komandoje išsiskiria krašto gynėjas Danilo Pešukičius (praėjusį sezoną – 5 rezultatyvūs perdavimai), serbas puolėjas Savo Arambašičius (7 įvarčiai, 5 rezultatyvūs perdavimai). Visose praėjusiose čempionato rungtynėse žaidė veteranai vartininkas Marko Kordičius ir kapitonas gynėjas Dejanas Boljevičius. Serbijos lygos patirties turi saugas Stefanas Fičovičius.
Juodkalnijos čempionatas finišavo gegužės pabaigoje. Tarpsezonyje komanda pasikeitė – į Baltarusiją ir Serbiją išvyko atakuojantys saugai Žarko Popovičius (6 įvarčiai, 5 rezultatyvūs perdavimai čempionate) ir Nemanja Belakovičius, su komanda atsisveikino rezultatyviausias žaidėjas, seniau „Panevėžiui“ atstovavęs puolėjas Adnanas Bašičius (8 įvarčiai), ilgametis saugas Nikola Zvrko.
Ekipą papildė keli kitų Juodkalnijos klubų žaidėjai. Ko gero, ryškiausias papildymas – Tuzų „Dečić“ ekipoje lygoje 10 įvarčių ir 4 rezultatyviais perdavimais pasižymėjęs Kosovo atstovas Trimroras Selimi.
V. Radenovičiaus vertinimu, naujokams Europos scena bus papildoma motyvacija. „Kiek mačiau, šią vasarą atvyko daug naujų žaidėjų ir iš jų daug tikimasi. Dabar viskas priklauso nuo jų – jie turi tai parodyti aikštėje. Esu tikras, kad visi laukia Europos rungtynių, nes Juodkalnijos klubams tai labai svarbi scena parodyti savo kokybę“, – sakė V. Radenovičius.
M. Miličkovičius pažymi, kad, nepaisant permainų, „Petrovac“ išsaugojo svarbią dalį praėjusio sezono pagrindinės sudėties. „Tai gali būti didelis pranašumas Europos rungtynėse, nes žaidėjai vieni kitus gerai pažįsta ir jau turi ryšius aikštėje“, – teigė jis.
Ruošdamasis naujam sezonui „Petrovac“ apie 20 dienų praleido stovykloje Serbijoje. Pasiruošimo etape komanda pergalių neiškovojo – 0:1 pralaimėjo Serbijos aukščiausios lygos klubui „Mladost Lučani“, 0:0 į su į elitinį serbų divizioną grįžusia „Mačva“, 1:2 nusileido Albanijos ekipai „Elbasani“ ir 0:0 baigė kontrolines rungtynes su Juodkalnijos vicečempionu „Mornar“.
Galimybes vertina apylygiai
„Žalgiriui“ tai bus pirmasis oficialus UEFA turnyrų susitikimas su Juodkalnijos klubu. Iš Lietuvos klubų Juodkalnijoje yra žaidęs tik FBK „Kaunas“, kuris 2007 metais svečiuose 1:3 pralaimėjo „Zeta“ komandai, o namuose pirmavo 3:0, bet praleido du įvarčius ir buvo eliminuotas iš kovos.
Abu buvę „Petrovac“ ir „Žalgirio“ žaidėjai komandų poroje tikisi atkaklios dvikovos. „Manau, kad „Žalgiriui“ Podgoricoje bus labai sunku. Reikės prisitaikyti prie didelio karščio ir klimato. Tačiau europinių rungtynių patirtis yra „Žalgirio“ pusėje. Vilniuje „Žalgiris“ žais jiems įprastoje aikštėje ir bus palaikomas nuostabių aistruolių, todėl nedidelį pranašumą skirčiau „Žalgiriui“, – sakė V. Radenovičius.
„Laukiu dvejų labai lygių ir konkurencingų rungtynių. Gerai pažįstu abu klubus ir nemanau, kad tarp jų yra didelis kokybės skirtumas. „Žalgiris“ turi Europos turnyrų patirties, o „Petrovac“ yra disciplinuota ir tvirta komanda, kuri tikrai bus labai motyvuota. Manau, kad viską gali nulemti mažos detalės, standartinės padėtys arba individuali kokybė“, – teigė M. Miličkovičius.
Pirmosios komandų rungtynės vyks Podgoricos miesto stadione, ketvirtadienį nuo 21 val. 45 min. Lietuvos laiku. Rungtynes tiesiogiai transliuos TV6 televizija.
Atsakomoji dvikova liepos 16 d. nuo 20 val. bus žaidžiama Vilniuje, FK „Žalgirio“ namų stadione. Bilietus į šias rungtynes galima įsigyti „Kakava.lt“.
Poros nugalėtojas antrajame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape liepos 23 ir 30 dienomis susitiks su Liuksemburgo atstovu US „Mondorf-les-Bains“ arba Sakartvelo klubu Tbilisio „Dinamo“.