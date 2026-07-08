„Valgo kaip lokys“: ant Norvegijos žvėries E. Haalando stalo – įspūdingas kiekis maisto

Britų leidinys „The Sun“ paskelbė publikaciją, kurioje akcentavo, kad 25-erių „Manchester City“ puolėjas „valgo kaip lokys“.
Atskleista, kad E. Haalando mitybos planą sudaro 6 pagrindiniai patiekalai per dieną.
E. Haalandas per dieną suvalgo apie 6 tūkstančius kalorijų – vidutinis vyras per dieną įprastai suvartoja perpus mažiau.
Saldus pergalės skonis: pasaulio futbolo čempionatui – specialūs kepiniai
Tam, kad surinktų kalorijas E. Haalandas renkasi ne tik sveiką mitybą.
Savo gimtajame Briunės mieste jis dažnai užsuka į tuos pačius restoranus – lankosi kinų restorane, mėgaujasi picomis.
Susiję straipsniai
Pasirodo, E. Haalandas yra pamėgęs Norvegijoje ypač populiarų restoranų tinklą „Yummy Time“, o iš jo meniu renkasi kebabo picą.
„Aš labai mėgstu kebabų mėsą. Dievinu ją. Tai nereiškia, kad ją valgau nuolat. Tai valgau porą kartų per metus, kai esu gimtinėje. Praktiškai niekada to nevalgau, bet tai vis tiek yra vienas mano mėgstamiausių patiekalų“, – dar 2022 metais yra pasakojęs E. Haalandas.
195 cm ūgio ir 94 kg svorio futbolininkas lankosi ir netoliese esančiame kinų restorane „Wen Hua House“. Šis yra netgi susijęs su jo vaikyste.
„Erlingas užaugo šiame restorane. Jis čia nuo vaikystės atiedavo su savo šeima, – „The Sun“ 2022 metais yra pasakojęs restorano savininkas Hui Zhu Wangas. – Kai jis lankosi Briunėje, užsuka ir užsisako savo mėgstamiausius patiekalus – saldžiarūgščią vištieną arba antieną. Visada labai mandagus ir nuolankus. Tiesiog neįtikėtina, kad jis yra labai garsus futbolininkas. Žmonės restorane jį dažnai atpažįsta ir jis visada skiria laiko parašams ir nuotraukoms su gerbėjais. Mums yra davęs dvejus marškinėlius su parašais. Labai didžiuojamės juo ir jo pasiekimais.“
Tiesa, nereikėtų galvoti, kad E. Haalandas neįtikėtina formą palaiko tokiu maistu.
Išties futbolininkas laikosi griežto mitybos plano.
Dažniausiai jis valgo vištieną ir makaronus, kurie gaminami be druskos ir aliejaus, taip pat kardžuvę, jūros ešerius, doradas. Viskas – su šviežiomis varžovėmis.
E. Haalandas dažniausiai geria vandenį ir vengia cukraus turinčių užkandžių, šaldyto maisto.
2019 metais interviu JAV sporto žiniasklaidos galiūnui ESPN E. Haalando tėtis Alfas-Inge atskleidė, kad sūnus pradėjo sekti portugalų megažvaigždės Cristiano Ronaldo mitybos planą, o tai padarė išgirdęs buvusios „Manchester United“ žvaigždės Patrice Evra pasakojimą.
„P. Evra papasakojo jam istoriją apie pietus su C. Ronaldo, o Cristiano valgė tik žuvį. Dabar Erlingas bando daryti tą patį, nes Ronaldo buvo 34-eri, o jis vis dar buvo žaidimo viršūnėje, todėl tai rodo, kaip svarbu daryti teisingus dalykus“, – yra sakęs norvegų žvaigždės tėvas.
2022 metais pasirodžiusiame dokumentiniame filme apie jį „Didysis sprendimas“ E. Haalandas papasakojo, kokį maistą valgo.
Jis renkasi kiaušinius, nepasterizuotą pieną, raudoną mėsą, organišką mėsą, žuvį, medų.
Kaip ir C. Ronaldo bei daugybė kitų Anglijos „Premier“ lygos elitinių žaidėjų, E. Haalandas turi savo virtuvės šefą.
Buvęs E. Haalando komandos draugas Joshas Kingas norvegą yra kartą palyginęs su lokiu dėl jo nepasotinamo apetito.
„Jis tiesiog žvėris. Niekada nesu matęs, kad kažkas valgytų tiek, kiek jis. Jis ypatingai sportiškas, bet nežinau...Jis valgo kaip lokys“, – kalbėjo jis.
Ar lokys pratęs savo ir Norvegijos rinktinės svajonę pasaulio čempionate paaiškės naktį iš šeštadienio į sekmadienį – Norvegijos rinktinės dvikova vidurnaktį vyks su Anglijos futbolininkais.
E. Haalandas 2026 metų pasalio čempionate yra įmušęs 7 įvarčius.
Erlingas HaalandasMitybaCristiano Ronaldo
Rodyti daugiau žymių