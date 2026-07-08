Po aistras sukėlusių arbitro sprendimų Argentinos naudai – negailestingi ekspertų kirčiai teisėjui

Egiptiečiai iki 79-os minutės pirmavo 2:0, tačiau argentiniečiai per 13 minučių į varžovų vartų tinklą pasiuntė net 3 kamuolius ir iškovojo įspūdingą pergalę.
Visgi daugiausiai emocijų kilo dėl rungtynių epizodo 59-ąją minutę. Egipto futbolininkai savo aikštės pusėje perėmė kamuolį patraukė į puolimą. Haissemas Hassanas pademonstravęs įspūdingus techninius sugebėjimus vienas įveikė kelis argentiniečius ir meistriškai išvengęs pražangų atidavė kamuolį Mohamedui Salah, šis įspūdingu perdavimu išvedė Mostafa Ziko vieną prieš vartininką ir puolėjas pelnė įvartį, kuris tuomet būtų pavertęs rezultatą 2:0.
Bet nepavertė, kadangi į šią situaciją įsikišo VAR. Prie ekranų sėdėję arbitrai pastebėjo, jog dar gindamasis egiptietis Marwanas Attia pažeidė taisykles prieš Lisandro Martinezą ir pagrindinis mačo teisėjas, prancūzas Francois Letexier atšaukė įvartį.
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Galybė futbolo sirgalių pašėlo, jog teisėjai stebėjo, kas vyko kitoje aikštės pusėje, prieš pradedant vystytis atakai.
Buvęs Anglijos rinktinės vartininkas Robas Greenas, dirbantis „FOX Sports“ analitiku, buvo vienas griežčiausių kritikų.
„Tai, kad kažkas kažkam užmynė ant piršto už 100 jardų, nėra priežastis, dėl kurios VAR turėjo kištis į žaidimą, – pareiškė R. Greenas. – Dabar priėjome tašką, kai peržengėme bet kokias ribas, kokias ši sistema turėtų turėti. Teisėjas matė pražangą, nusprendė jos nešvilpti, o tada iš Egipto, po puikaus kontratakos įvarčio, buvo atimta dviejų įvarčių persvara.“
Atšauktu įvarčiu piktinosi ir buvęs futbolo teisėjas Markas Helsey.
„Antrasis Egipto įvartis, kurį įmušė Zico, buvo fantastiškas. Ar mes norime, kad tokie įvarčiai būtų atšaukiami?
Jie atsuko vaizdą atgal iki pat pražangos prieš L. Martinezą – tai yra teisinga, nes VAR gali tikrinti epizodą nuo to momento, kadangi tai vyko toje pačioje atakų fazėje.
Tačiau ar to pakako? Ar tai buvo akivaizdi ir aiški klaida, kad VAR turėtų įsikišti? Sakyčiau, kad ne.
Bet jie įsikišo. Jie peržiūrėjo epizodą ir paprašė teisėjo prieiti prie monitoriaus. Žinoma, įvartis buvo anuliuotas, o Argentinai skirtas baudos smūgis“, – savo nuomonę pateikė „Premier“ lygoje dirbęs arbitras.
TSN analitikai pritarė šiems nuogąstavimams, apibūdindami kontaktą kaip „per švelnų“ ir keldami klausimą, ar toks pats epizodas būtų buvęs peržiūrimas su tokiu pačiu kruopštumu, jei komandos būtų apsikeitusios vietomis.
Buvęs „Liverpool“ gynėjas Jamie Carragheris abejojo VAR taikymo nuoseklumu.
„Sakau jums, jei tai būtų buvę prieš kitą komandą, įvartis būtų buvęs įskaitytas, – sakė J. Carragheris. – Jei tai būtų nutikę „Premier“ lygoje, „La Liga“ ar „Serie A“, tai būtų buvęs įvartis net ir po VAR peržiūros. Pastaruoju metu šiame turnyre yra labai daug nenuoseklumo.“
Iš tiesų, daugybė futbolo aistruolių akimirksniu prisiminė Lionelio Messi pirmąjį įvartį prieš Austriją, kuris argentinietį padarė visų laikų rezultatyviausiu pasaulio čempionatų žaidėjų.
Tuomet Argentinos ataka prasidėjo po Alexio Mac Allisterio pražangos aikštės viduryje, kurios rungtynių arbitras iš Egipto Aminas Omaras neužfiksavo ir įvartį paliko galioti.
Taip pat egiptiečiai po pralaimėjimo piktinosi dėl pergalingo Argentinos įvarčio, kadangi jis prasidėjo po to, kai L. Martinezas savo baudos aikštelėje susidūrė su M. Salah.
Pasak teisėjo M. Helsey, jeigu teisėjas atšaukė Egipto įvartį, jis privalėjo atšaukti ir pergalingą Argentinos įvartį.
„Salah įsiveržė į baudos aikštelę ir jį kliudė gynėjas, o tada Argentina nubėgo į kitą aikštės pusę ir išsiveržė į priekį 3:2.
Žiūrime į Zico įvartį ir pražangą prieš Martinezą – jei tas įvartis anuliuojamas dėl pražangos, lygiai tokia pati taisyklė turi būti taikoma ir Salah epizode.
Galima teigti, kad abu šie atvejai vienodi, tad kodėl VAR neįsikišo dėl Salah incidento? Jei jie įsikiša, privalo skirti 11 metrų baudinį Egiptui.
Mano nuomone, VAR neturėjo kištis nei vienu, nei kitu atveju. Tačiau kadangi jie įsikišo dėl pražangos prieš Martinezą, jie privalėjo peržiūrėti ir epizodą su Salah – būtent čia ir pasireiškia tas nenuoseklumas.
Šiame turnyre jau matėme tiek daug VAR nenuoseklumo atvejų. Mano supratimu, arba nesikiši nei į vieną, arba kišiesi į abu. Jie įsikišo dėl Martinezo incidento, todėl VAR turėjo įsikišti ir dėl Salah“, – griežtą nuomonę pateikė futbolo ekspertas.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėJamie CarragherisEgiptas
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