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Po Argentinos pergalės – emocijų protrūkis: „Šis pasaulio čempionatas yra surežisuotas“

2026 m. liepos 8 d. 07:34
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionate toliau verda emocijos. Dramatiškai į ketvirtfinalio etapą žengė Lionelis Messi ir jo atstovaujama Argentinos futbolo rinktinė.
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Turnyro čempionų titulą ginantys argentiniečiai atsiliko 0:2, bet antrojo kėlinio pabaigoje per 13 minučių sugebėjo įmušti tris įvarčius ir palaužė Egiptą 3:2.
Vis dėlto egiptiečiai nenorėjo sutikti su šiuo pralaimėjimų ir po rungtynių pirštu dūrė į mačo arbitrus.
„Sveikinu Argentiną. Jie jau laimėjo titulą, nes viskas yra suplanuota jų naudai. Šis pasaulio futbolo čempionatas yra surežisuotas, kad Argentina laimėtų.
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Nėra teisinga, nes teisėjas nebuvo objektyvus ir nuo pat pradžių pavogė visos mūsų tautos dėtas pastangas“ – kalbėjo futbolininkas Mostafa Ziko.
Kritiškas išliko ir Egipto rinktinės treneris Hossamas Hassanas.
„Žinau, kad šiandien buvome geresni už Argentiną, bet futbolas nebūna teisingas. Galbūt viską nulėmė rinkodara – jie tiesiog nenori, kad L. Messi baigtų savo pasirodymą, jiems reikalinga, kad Argentina toliau žaistų pasaulio čempionate“ – tęsė strategas.
Į kitą pasaulio futbolo čempionato etapą žengusi Argentina ketvirtfinalyje susikaus su Šveicarijos komanda.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėEgiptasLionelis Messi
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