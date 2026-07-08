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Po nesėkmės pasaulio čempionate darbo neteko dar vienas treneris: rinktinei vadovavo devynerius metus

2026 m. liepos 8 d. 21:20
Lrytas.lt
Kroatijos futbolo federacija trečiadienį paskelbė, kad po nacionalinės ekipos iškritimo iš 2026-ųjų pasaulio čempionato atsistatydino Kroatijos rinktinės vadovas Zlatko Daličius.
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59 metų specialistas, paskirtas vyriausiuoju treneriu dar 2017-ųjų spalį, pasitraukti buvo priverstas po to, kai jo vedama komanda šešioliktfinalyje pralaimėjo Portugalijai 1:2 ir pasitraukė iš kovos dėl medalių.
„Po beveik devynerių metų vyriausiasis treneris Zlatko Daličius nusprendė užbaigti neįtikėtinai sėkmingą savo karjeros su Kroatija skyrių“, – X kanale teigė federacija.
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Vadovaujant Z.Daličiui, vadinamoji Kroatijos auksinė karta, kuriai priklausė ir žvaigždė Luka Modričius, 2018 m. pasaulio čempionate Rusijoje užėmė antrąją vietą, o 2022 m. Katare – trečiąją. Kroatai taip pat užėmė antrąją vietą 2023 m. Tautų lygos turnyre.
Per savo laikotarpį rinktinėje jis komandą treniravo 111 rungtynių ir tapo sėkmingiausiu treneriu Kroatijos futbolo istorijoje.
„Visada sakiau, kad nėra didesnės garbės nei vadovauti savo valstybės nacionalinei komandai ir kad negaliu turėti svarbesnio, atsakingesnio ir gražesnio darbo nei šis“, – sakė Z. Daličius.
Z. Daličiaus įpėdinis dar nepaskelbtas.
Kroatijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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