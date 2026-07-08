Pokyčiai Lietuvos moterų futbole: didesnis dėmesys, naujas transliuotojas ir premijos

Primename, kad Lietuvos moterų futbolo rinktinė šiemet pasiekė istorinį rezultatą – pirmą kartą pateko į antrąjį 2027 metų FIFA moterų pasaulio čempionato atrankos etapą. Spalio 9 dieną Lietuvos futbolininkės pirmą kartą žais atnaujintame Dariaus ir Girėno stadione Kaune, kur susitiks su viena elitinių Europos rinktinių – Švedija.
„Suprantame, kad istorinį rezultatą pasiekusios žaidėjos tikisi dar didesnio dėmesio, įvertinimo ir augančių galimybių. Būtent todėl mums buvo svarbu susitikti, atvirai pasikalbėti, atsakyti į visus klausimus ir pristatyti konkrečius faktus. Mus visus vienija tas pats tikslas – stiprus ir augantis Lietuvos moterų futbolas“, – sakė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Susitikimo metu buvo pristatyti federacijos vykdomi darbai moterų futbolo srityje – investicijos į nacionalinę rinktinę, klubinį moterų futbolą, infrastruktūros iššūkiai, rungtynių transliacijos, komercinių partnerių pritraukimas bei ilgalaikė moterų futbolo plėtra.
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„Viešojoje erdvėje nuskambėjo įvairių interpretacijų apie žaidėjų atvykimo, premijų sumas, todėl susitikimo metu pristatėme konkrečius duomenis ir detaliai paaiškinome, kaip ši sistema veikia.
2025–2026 metais Lietuvos moterų rinktinė už pasiektus sportinius rezultatus gavo 120 tūkstančių eurų premijų, o vyrų rinktinės premijos per tą patį laikotarpį sudarė 51 tūkstantį eurų.
Nuo kito rinktinės lango didėja ir žaidėjoms skiriami atvykimo pinigai už pasiektus rinktinių rezultatus, kuriuos LFF Vykdomasis komitetas buvo patvirtinęs dar šių metų pradžioje.
Kartu matome galimybių sistemą tobulinti, todėl artėjančioms moterų rinktinės rungtynėms prieš Švediją LFF Vykdomasis komitetas priims sprendimą dėl premijų skyrimo bei peržiūrės Baltijos taurės premijų dydžius“, – teigė E. Stankevičius.
Susitikime taip pat aptartos moterų futbolo matomumo galimybės.
„Pastaruoju metu matome pozityvių pokyčių ir šioje srityje. Lietuvos moterų rinktinės rungtynės buvo transliuojamos nacionalinio transliuotojo eteryje, o rungtynes prieš Švediją spalio 9 d., pirmą kartą transliuos LNK kanalų grupės kanalas BTV. LNK mato moterų futbolo augimą, už ką esame jiems dėkingi. Tai leis mums pasiekti dar platesnę auditoriją ir prisidės prie tolesnio moterų futbolo augimo“, – sakė LFF prezidentas.
Pasak E. Stankevičiaus, federacijos dėmesys moterų futbolui neapsiriboja vien nacionaline rinktine.
„Siekiame, kad moterų futbolas augtų visais lygmenimis. Todėl aktyviai dirbame ne tik su nacionaline rinktine, bet ir su klubais, akademijomis, savivaldybėmis bei partneriais.
Jau šiandien matome konkrečius rezultatus – susikūrė FA „Šiauliai“ moterų komanda, išsaugotos Kauno rajono ir Vilniaus rajono moterų komandos. Tokie sprendimai rodo, kad bendromis pastangomis kuriamas vis stipresnis pagrindas moterų futbolo plėtrai Lietuvoje“, – teigė E. Stankevičius.
Susitikimą teigiamai įvertino ir viena rinktinės lyderių, du kartus geriausia šalies futbolininke išrinkta Rimantė Jonušaitė.
„Jaučiamės tikrai išgirstos, tikimės, kad šis susitikimas taps žingsniu į priekį rinktinei, moterų futbolui dėl turimų sąlygų ar komunikacijos ir dar tikrai galima palypėti laipteliu aukštyn“, – kalbėjo ji.
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