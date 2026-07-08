Rekordą pasiekęs L. Messi vienu „kietu“ žodžiu įvertino pergalę prieš Egiptą

Tad 2022-ųjų pasaulio čempionai Katare tęsia savo pasirodymą. Vieną įvartį dvikovoje su Egiptu pelnė L. Messi, nors 21-ąją min. nerealizavo 11 metrų baudinio.
„Puikus jausmas patekti į kitą etapą. Buvo labai sunku. Vėl kentėjome, bet tai yra pasaulio čempionatas ir jis visada yra sunkus. Jautėme po teisėjo finalinio švilpuko didžiulį palengvėjimą.
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Mūsų komanda niekada nepasiduoda, visada kovoja iki galo. Tai, ką Argentina padarė šiandien, yra beprotybė. Šis mačas yra vienas žodis ž „Beprotybė“, – socialiniuose tinkluose L. Messi citavo Argentinos rinktinės spaudos tarnyba.
Argentinos puolėjas Lionelis Messi pasiekė dar vieną pasaulio čempionato rekordą, praneša statistikos portalas „Opta“.
Teigiama, kad L. Messi atliko rezultatyvų perdavimą pirmąjį įvartį pelniusiam Cristianui Romero.
Šis 39-erių argentiniečio rezultatyvus perdavimas buvo devintasis šiame pasaulio čempionate – po jo L. Messi bendroje įskaitoje aplenkė tautietį Diego Maradoną, kuris per vienerias pirmenybes buvo atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus.
Tad jis tapo šios statistikos kategorijos rekordininku.
L. Messi šiose rungtynėse taip pat pelnė antrąjį įvartį į Egipto komandos vartus. Tai buvo jo 21-asis įvartis pasaulio čempionatuose – daugiau už jį niekas šokio rango turnyruose įvarčių nėra pelnęs.
2026 m. pasaulio čempionato ketvirtfinalyje Argentina susitiks su Šveicarijos ir Kolumbijos rungtynių nugalėtoja.
Rungtynės vyks liepos 12 d. Kanzaso mieste.
2026 m. FIFA pasaulio čempionatas vyks Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d.
Argentina yra dabartinė pasaulio čempionė.
2022 m. FIFA pasaulio čempionato finale Argentinos rinktinė susitiko su Prancūzija. Rungtynės pagrindinio laiko metu baigėsi 3:3, tačiau Argentina laimėjo baudinių serijoje (4:2).