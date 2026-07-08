Tiesiog išsprogęs pasaulio čempionato vaizdo įrašas – įžūli klastotė: veikiausiai apgavo ir jus

Specialistai po kelių dienų paskelbė, kad vaizdo įrašas su Norvegijos futbolo rinktinės žvaigžde E. Haalandu yra skaitmeninis ir yra aiški klastotė.
Norvegijos rinktinės pagrindiniam vikingui Erlingui Haalandui vedant savo šalį 2026 m. pasaulio futbolo čempionato finalo link, Kinijos socialiniuose tinkluose milijonus kartų buvo peržiūrėtas suklastotas ir redaguotas vaizdo įrašas, kuriame futbolininkas, valgantis paprastą maistą, stebisi pamatęs savo atvaizdą veidrodyje.
AFP nustatė, kad vaizdo įrašas atsirado pasinaudojus Kinijoje kurtu turiniu – jis buvo iš esmės labiau humoristinis.
„Yra priežastis, kodėl viso pasaulio futbolo komandų gynėjai bijo E. Haalando... Nes jis pats išsigąsta savęs, kai žiūri į veidrodį!“ – rašoma kinų kalba paskelbtame vaizdo įraše X socialiniame tinkle, paskelbtame 2026 m. birželio 30 d.
Vaizdo įraše, kurį paskelbė X vartotojas, turintis daugiau nei 150 000 sekėjų, matyti, kaip E. Haalandas valgo prie stalo ir stebisi savo atspindžiu.
Tas pats vaizdo įrašas taip pat išplito kinų „Weibo“, „Douyin“ ir „RedNote“ socialiniuose tinkluose, įrašai buvo peržiūrėti šimtus tūkstančių kartų po to, kai buvo pasidalinti jau kitomis kalbomis.
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Supaprastinta kinų grotažymė „Haalandas išsigando savo atvaizdo valgydamas“ birželio 29-ąją užėmė pirmąją vietą „Weibo“ socialiniame tinkle, o įrašai su šia grotažyme surinko daugiau nei du milijonus peržiūrų.
Vaizdo įrašas dar labiau išplito tuo metu, kai produktyvusis Norvegijos rinktinės puolėjas E. Haalandas nuvedė ekipą į pirmąkart pasiektą pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Jis pelnė du įvarčius ir padėjo įveikti 2:1 Brazilijos nacionalinę komandą.
Iškart po to atsirado memų, kuriuose norvegas reklamuoja kinų arbatą, sausainius, vėliavas, tačiau visi atsiradę nauji vaizdo įrašai yra tik manipuliacija, pasitelkiant dirbtinį intelektą.
Atidžiau panagrinėjus melagingai, tačiau labiausiai pasidalintą vaizdo įrašą, paaiškėjo, kad jame yra begalė vizualinių klaidų, rodančių, kad jis buvo pakeistas naudojant dirbtinį intelektą.
E. Haalando dešinės ausies kontūras neatitinka tikrosios jo formos, o norvego marškinėlių rankovės rėmėjas taip pat neteisingas.
Pradėjus aiškintis pirminį vaizdo įrašo šaltinį paaiškėjo, kad „Douyin“ socialiniame tinkle esanti paskyra yra registruota Kinijos Šandongo provincijoje ir ją tvarko turinio kūrėjas, kuris reguliariai skelbia humoristinius skečus.
Jis naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad vaizdo įrašas yra tikrai jo. Paklaustas, ar žinojo, kad tas vaizdo įrašas dabar yra redaguotas, atsakė: „Aš apie tai nežinau“, pridurdamas, kad jis turi paskyras tik „Douyin“, „Kuaishou“ ir „WeChat“ kanaluose.
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