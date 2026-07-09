„Hegelmann“ nepavyko pergalingai startuoti atrankoje į Konferencijų lygą

Lietuvos vicečempionai Raudondvario stadione sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:1) su Paidės „Linnameeskond“ ekipa iš Estijos.
Pirmieji tiksliu smūgiu pasižymėjo svečiai. 37-ąją minutę po Michaelio Lilanderio perdavimo kamuolį į vartus pasiuntė Abdourahmanas Badamosi.
Rezultatą „Hegelmann“ lygino dar pirmajame kėlinyje. Teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį į svečių vartus.
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Vilius Armanavičius baudinio nerealizavo, tačiau pats lietuvis suskubo prie atšokusio kamuolio ir pakartotinu smūgiu pelnė įvartį.
Atsakomosios rungtynės vyks liepos 16-ąją 19 val. Paidėje.