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„Hegelmann“ nepavyko pergalingai startuoti atrankoje į Konferencijų lygą

2026 m. liepos 9 d. 22:48
Lrytas.lt
Kauno rajono „Hegelmann“ klubas atranką į UEFA Konferencijų lygą pradėjo sužaisdami lygiosiomis namuose.
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Lietuvos vicečempionai Raudondvario stadione sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:1) su Paidės „Linnameeskond“ ekipa iš Estijos.
Pirmieji tiksliu smūgiu pasižymėjo svečiai. 37-ąją minutę po Michaelio Lilanderio perdavimo kamuolį į vartus pasiuntė Abdourahmanas Badamosi.
Rezultatą „Hegelmann“ lygino dar pirmajame kėlinyje. Teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį į svečių vartus.
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Kauno Hegelmann LitauenUEFA Europos konferencijų lyga

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