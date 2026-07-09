„Žalgiris“ Juodkalnijoje karščio nebijo, bet laukia kietos kovos

Trečiadienį vilniečiai atskrido į Podgoricą ir rungtynių stadione surengė paskutinę repeticiją.
„Petrovac“ namų stadionas neatitinka UEFA reikalavimų, todėl dvikova su „Žalgiriu“ ketvirtadienio vakarą vyks Podgoricos stadione, kuriame namų rungtynes žaidžia ir Juodkalnijos rinktinė. Prieš rungtynes į žiniasklaidos klausimus atsakę vyriausiasis treneris Andrius Skerla ir vartininkas Vincentas Šarkauskas kalbėjo apie gerai organizuotą varžovą ir laukiančią fizinę kovą.
Komandos treneris A. Skerla dvikovos išvakarėse teigė, kad laukia akistata su drausminga, patyrusią gynybos liniją turinčia komanda.
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„Kiek žinome, jie po sezono pradėjo treniruotis prieš mėnesį. Žaidė ketverias rungtynes, trijų įrašus pavyko gauti, vienų – ne. Iš esmės matau labai gerai organizuotą, gynybišką komandą. Jie turi patyrusių žaidėjų gynybos linijoje, kurie nepasikeitė nuo praėjusio sezono ir visą laiką rungtyniauja kartu. Kas laukia? Manau, kad bus labai sunkios rungtynės. Turime suprasti, kad reikia išsivežti pozityvų rezultatą“, – kalbėjo „Žalgirio“ strategas. https://youtu.be/BTAP5vnh-PQ
Patys žalgiriečiai sekmadienį dar žaidė Lietuvos čempionate. „Turėjome tris dienas, tai praktiškai buvo atsistatymas. Daugiau analizavome vaizdo įrašus, kaip varžovai žaidžia, kalbėjome apie jų žaidimą. Pasiruošimo nebuvo daug, bet viskas gerai“, – sakė treneris.
Panašius varžovų bruožus išskyrė ir V. Šarkauskas. Pasak vartininko, „Petrovac“ komanda turėtų pasiūlyti fiziškai kietą kovą.
„Visi žinome, kad Balkanų šalių komandos yra labai stiprios fiziškai. Jie daug akcentuoja skersus perdavimus, daug kovos. Jiems sezonas dar nėra prasidėjęs, todėl galbūt kokybės bus šiek tiek mažiau, bet jie tikrai yra labai stiprūs dvikovose ir gali už tai bausti“, – kalbėjo V. Šarkauskas. https://youtu.be/UHnS0hmQ7eI
Paklaustas, ar tikisi kietesnio, šiurkštesnio žaidimo, vartin inkas atsakė: „Taip, dažniausiai taip būna su Balkanų komandomis. Bet nemanau, kad bus lengva pamesti galvą. Sezonas jau nėra pradžioje, esame ritme. Esame pasiruošę, žinome, ko čia atvažiavome. Manau, visi yra susikoncentravę ir kortelių neturėtume prisirinkti.“
Kalbėdamas apie komandos sportinę formą, A. Skerla pripažino, kad „Žalgiris“ dar nėra optimalios būsenos, tačiau atvykę naujokai jau duoda komandai naudos.
„Kaip žinote, pasipildėme keliais žaidėjais, jie yra integruoti, sužaidė po kelias rungtynes. Be abejo, reikia laiko. Bet to laiko, kaip visada sakau, nėra. Vis dėlto manau, kad jie įėjo gerai ir komandai suteikė kažkiek solidumo“, – teigė treneris.
V. Šarkauskas, kalbėdamas apie komandos nuotaikas prieš pirmąsias Europos turnyro rungtynes, sakė, kad pozityvo yra.
„Jaudulio, kaip visada prieš rungtynes Europoje, yra. Tai normalu, tai sportas. Matome, kad lygoje visi buksuoja, komandos nėra labai nutolusios nuo viena kitos. Mums buvo svarbu lygoje pasiekti pergalę ir ateiti į Europą gerai nusiteikusiems. Ko treneris prašė, tą ir padarėme. Dabar esame nusiteikę rungtynėms čia“, – teigė žalgirietis.
Nors dieną Juodkalnijoje termometro stulpelis viršija 30 laipsnių, Podgoricoje komanda treniravosi ir žais vakare. Trenerio nuomone, tokiu metu oro sąlygos Juodkalnijoje neturėtų tapti problema.
„Manau, kad prieš pusantros savaitės, kai žaidėme Telšiuose per didelį karštį, buvo blogiau. Tai, ką dabar matau ir jaučiu, yra tikrai geros sąlygos, ir nemanau, kad tai yra problema“, – sakė A. Skerla.
Kalbėdamas apie komandos problemas, treneris išskyrė, jog pastaruoju metu žaidimas gynyboje gerėja. „Priežastys matosi nuo pat pradžių, bet tas klaidas kartojome. Vis dėlto per paskutines dvejas rungtynes galima įžvelgti stabilumo kalbant apie žaidimą gynyboje – jis kažkiek pasitaisė. Manau, kad varžovai paskutinėse rungtynėse neturi daug šansų. To iš žaidėjų ir reikalauju, nes tai buvo didžiausia problema, kurią mačiau nuo savo atėjimo. Momentai, susiję su gynyba, nebuvo geriausi, ir nuo to mes kentėdavome“, – teigė „Žalgirio“ treneris.