Anglai jau spurda dėl trofėjaus: iš premjero – užuomina apie visuotinį laisvadienį

Anglijos rinktinė 2026 metų pasaulio futbolo čempionate yra patekusi į ketvirtfinalį – naktį iš šeštadienio į sekmadienį susitiks su Norvegijos komanda.
Pergalės atveju anglai pusfinalyje žaistų su Argentinos ir Šveicarijos poros nugalėtoju.
Finale potencialiai lauktų viena iš keturių šių komandų: Prancūzija, Marokas, Ispanija, Belgija.
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Finalas liepos 19 dieną vyks Naujajame Džersyje.
Kaip rašo BBC, manoma, kad būtent kitą dieną po finalo K. Starmeris užleis premjero postą Andy Burnhamui.
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Čia susidaro ir įdomus momentas – jeigu Anglijos rinktinė pateks į finalą, veikiausiai premjeras vyks į rungtynes, tad tai šiek tiek pavėlintų valdžios skeptro perdavimą.
„Nenoriu prikalbėti šiuo klausimu, bet paklauskite to manęs, jeigu pateksime į finalą“, – po klausimo apie papildomą laisvadienį sakė K. Starmeris.
Britai skaičiuoja, kad papildomas laisvadienis būtų liepos 24-ąją.
Keiras StarmerisAnglijaJungtinė Karalystė
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