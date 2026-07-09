D. Songaila išrikiavo savo komandą Europos 20-mečių čempionatui

Lietuviai varžysis B grupėje. Šeštadienį mūsiškiai nuo 21:30 val. susitiks su Latvija, sekmadienį nuo 17:00 val. žais su Serbija, o grupės etapą užbaigs pirmadienį, kai nuo 15:30 val. susitiks su Lenkijos rinktine.
Prieš išvykdami į Europos čempionatą, D. Songailos auklėtiniai dalyvavo prestižiniame turnyre Ispanijoje.
Lietuviai 76:81 pralaimėjo Prancūzijai, 72:79 po atkaklios kovos nusileido Ispanijai ir 81:68 nugalėjo Kroatijos rinktinę.
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Mače su Prancūzija Mantas Juzėnas pelnė 22 taškus, o rungtynėse prieš ispanus Dominykas Grunkis surinko 12 taškų.
Pergalingose rungtynėse prieš Kroatiją rezultatyviausias buvo Gabrielius Jokubauskas (22 taškai).
Pristatydamas rinktinės pasiruošimą, nuotaikas ir tikslus Europos čempionate, D. Songaila sakė:
„Nuotaikos kol kas geros, o kaip bus toliau, priklausys nuo to, kaip žaisime. Pasiruošimo etapu esu patenkintas. Galima arba apgailestauti, kad dėl įvairių priežasčių į stovyklą negalėjo atvykti visi kandidatai arba galima eiti ir kautis su kiekvienu varžovu. Mes renkamės antrąjį variantą.“
Rinktinės treneriai ir personalas: Darius Songaila („Šiauliai“), Gustas Maskoliūnas, Martynas Gailiūnas (Kauno „Žalgiris“), Willis Hallas (Austino „Spurs“), Nerijus Naglys („Šiauliai“), Eglė Lencevičiūtė, Modestas Rusevičius (Marijampolės „Sūduva-Mantinga“), Arnas Labuckas (Vilniaus „Kibirkštis“).
U20 Lietuvos rinktinės sudėtis Europos čempionate
Mantas Laurenčikas (KM „Perkūnas“, Teksaso „Longhorns“, NCAA)
Dominykas Grunkis (KM „Perkūnas“, Kauno „Žalgiris“)
Jokūbas Rudaitis (KA „Žalgiris“, Arizonos „Sun Devils“, NCAA)
Dovydas Buika (Sostinės KM, BYU „Cougars“, NCAA)
Mantas Juzėnas (KA „Žalgiris“, Saint Mary’s „Gaels“, NCAA)
Gantas Križanauskas (Sostinės KM, Portlando „Vikings“, NCAA)
Gabrielius Jokubauskas (Sostinės KM, Teksaso „Longhorns“, NCAA)
Majus Bulanovas (KA „Žalgiris“, Kauno „Žalgiris“)
Kristupas Grybas (V. Knašiaus KM, „Murray State College“, JAV)
Armandas Bancevičius („Tornado“ KM, Vilkaviškio „Perlas“)
Kevinas Šacas (Kauno KA „Žalgiris“, Indianos universitetas, JAV)
Martynas Kancevičius (KA „Žalgiris“, „AS Monaco“)