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Eksperto verdiktas Marokui: pasirinktas planas prieš prancūzus gali būti pražūtingas

2026 m. liepos 9 d. 21:15
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Ketvirtadienį pasaulio futbolo čempionate prasideda ketvirtfinalių etapas, o pirmoje dvikovoje Afrikos žemyno viltis – Maroko rinktinė sieks pasiekti revanšą prieš fenomenaliąją Prancūzijos komandą.
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