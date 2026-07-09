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Iš pasaulio čempionato namo užsakytu lėktuvu sugrįžo tik vienas Brazilijos rinktinės žaidėjas

2026 m. liepos 9 d. 13:56
Lrytas.lt
Brazilijos nacionalinė futbolo komanda sekmadienį baigė savo pasirodymą, aštuntfinalyje nesugebėjusi įveikti Erlingo Haalando vedamos Norvegijos 1:2. Po nesėkmės brazilai susirinko savo mantą ir užsakytu reisu antradienį turėjo sugrįžti namo. Tačiau viskas baigėsi tuo, kad iš visos brazilų rinktinės į gimtinę atskrido tik vienas žaidėjas – 34-erių Danilo Luizas da Silva.
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Lėktuvą namo buvo užsakiusi CBF (Brazilijos futbolo konfederacija) ir jis turėjo rinktinę skraidinti iš Naujojo Džersio į Rio de Žaneirą.
Apie tai, kad iš lėktuvo išlipo vos vienas žaidėjas – „Flamengo“ ekipoje žaidžiantis Danilo patvirtino dienraštis „Metropoles“.
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Be rinktinės gynėjo, į lėktuvą Amerikoje įlipo ir kai kurie nacionalinės komandos vadovai, trenerių štabas bei aptarnaujantis personalas: masažuotojai, aprangų prižiūrėtojai ir gydytojai.
Po to, kai Brazilijos ekipa baigė savo pasirodymą planetos čempionate, žaidėjams buvo oficialiai leista palikti rinktinės bazę ir jiems buvo suteiktos trumpos atostogos.
Tuo pasinaudojo beveik visi rinktinės nariai, nors CBF konstatavo, kad yra pasirengusi nuskraidinti visus ekipos žaidėjus į Rio de Žaneirą. Tačiau tuo pasinaudojo tik „Flamengo“ žaidėjas.
Žinoma, kad brazilų rinktinės treneris italas 67 metų Carlo Anchelotti paliko rinktinę ir išvyko į Vankuverį, kur turi įsigijęs namą. Kiti brazilų komandos žaidėjai rinkosi pailsėti garsių, tačiau uždarų kurortų viešbučiuose.
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 Užsakytas lėktuvas į Braziliją atskrido pustuštis.
Už pasirodymą planetos pirmenybėse Brazilijos rinktinė užsidirbo 77,5 mln. brazilų realų (apie 11 mln.442 tūkst. eurų).
Brazilijos vyrų futbolo rinktinėDanilo2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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