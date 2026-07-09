Iš pasaulio čempionato namo užsakytu lėktuvu sugrįžo tik vienas Brazilijos rinktinės žaidėjas

Lėktuvą namo buvo užsakiusi CBF (Brazilijos futbolo konfederacija) ir jis turėjo rinktinę skraidinti iš Naujojo Džersio į Rio de Žaneirą.
Apie tai, kad iš lėktuvo išlipo vos vienas žaidėjas – „Flamengo“ ekipoje žaidžiantis Danilo patvirtino dienraštis „Metropoles“.
Susiję straipsniai
Be rinktinės gynėjo, į lėktuvą Amerikoje įlipo ir kai kurie nacionalinės komandos vadovai, trenerių štabas bei aptarnaujantis personalas: masažuotojai, aprangų prižiūrėtojai ir gydytojai.
Po to, kai Brazilijos ekipa baigė savo pasirodymą planetos čempionate, žaidėjams buvo oficialiai leista palikti rinktinės bazę ir jiems buvo suteiktos trumpos atostogos.
Tuo pasinaudojo beveik visi rinktinės nariai, nors CBF konstatavo, kad yra pasirengusi nuskraidinti visus ekipos žaidėjus į Rio de Žaneirą. Tačiau tuo pasinaudojo tik „Flamengo“ žaidėjas.
Žinoma, kad brazilų rinktinės treneris italas 67 metų Carlo Anchelotti paliko rinktinę ir išvyko į Vankuverį, kur turi įsigijęs namą. Kiti brazilų komandos žaidėjai rinkosi pailsėti garsių, tačiau uždarų kurortų viešbučiuose.
Už pasirodymą planetos pirmenybėse Brazilijos rinktinė užsidirbo 77,5 mln. brazilų realų (apie 11 mln.442 tūkst. eurų).