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Nuostabus „Žalgirio“ startas: išsiveža užtikrintą pergalę iš Juodkalnijos

2026 m. liepos 9 d. 23:38
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai pergalingai pradėjo atranką į UEFA Konferencijų lygą. Lietuvos sostinės ekipa išvykoje 3:1 (1:1) palaužė „Petrovac“ ekipą iš Juodkalnijos.
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Žalgiriečiai į priekį išsiveržė 17-ąją minutę. Po nuostabios pozicinės atakos Bryanas Teixeira pavojingai įsiveržė į baudos aikštelę, o joje atliko aštrų perdavimą Nikola Petkovičiui, kuris nukreipė kamuolį į vartus.
Nors varžybų pradžioje vilniečiai dominavo, tačiau netrukus pradėjo vis dažnėti klaidos Lietuvos komandos žaidime ir šeimininkai lygino rezultatą.
27-ąją minutę Nemanja Carevičius tolimu galingu smūgiu pasiuntė kamuolį į dešinį vartų kampą.
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Antrajame kėlinyje kontrolė priklausė visiškai „Žalgirio“ komandai ir 58-ąją vilniečiai vėl išsiveržė į priekį.
Deividas Šešplaukis atliko galingą smūgį, tačiau baudos aikštelėje buvęs N. Petkovičius pakreipė kamuolio skriejimo kryptį ir pelnė antrąjį savo įvartį.
87-ąją žalgiriečiai trečią kartą siuntė kamuolį į šeimininkų vartus. Stanislavas Bilenkyi perėmęs kamuolį vienas pabėgo į puolimą ir nuginklavo varžovų vartininką.
Atsakomosios rungtynės vyks liepos 16-ąją 20 val. Vilniuje.
Vilniaus ŽalgirisUEFA Europos konferencijų lyga

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