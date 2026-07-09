Nuostabus „Žalgirio“ startas: išsiveža užtikrintą pergalę iš Juodkalnijos

Žalgiriečiai į priekį išsiveržė 17-ąją minutę. Po nuostabios pozicinės atakos Bryanas Teixeira pavojingai įsiveržė į baudos aikštelę, o joje atliko aštrų perdavimą Nikola Petkovičiui, kuris nukreipė kamuolį į vartus.
Nors varžybų pradžioje vilniečiai dominavo, tačiau netrukus pradėjo vis dažnėti klaidos Lietuvos komandos žaidime ir šeimininkai lygino rezultatą.
27-ąją minutę Nemanja Carevičius tolimu galingu smūgiu pasiuntė kamuolį į dešinį vartų kampą.
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Antrajame kėlinyje kontrolė priklausė visiškai „Žalgirio“ komandai ir 58-ąją vilniečiai vėl išsiveržė į priekį.
Deividas Šešplaukis atliko galingą smūgį, tačiau baudos aikštelėje buvęs N. Petkovičius pakreipė kamuolio skriejimo kryptį ir pelnė antrąjį savo įvartį.
87-ąją žalgiriečiai trečią kartą siuntė kamuolį į šeimininkų vartus. Stanislavas Bilenkyi perėmęs kamuolį vienas pabėgo į puolimą ir nuginklavo varžovų vartininką.
Atsakomosios rungtynės vyks liepos 16-ąją 20 val. Vilniuje.