Po pasibaigusio pasirodymo pasaulio čempionate – C. Ronaldo žinutė socialinėje erdvėje

41-erių legendai C. Ronaldo tai buvo jau šeštasis pasaulio čempionatas, tačiau trofėjaus portugalas taip ir neturi.
Praėjus kelioms dienoms po pasirodymą čempionate užbaigusio pralaimėjimo C. Ronaldo pasidalino simboline žinute socialinėje erdvėje.
„Portugalija amžinai“, – dviem žodžiais į savo sekėjus kreipėsi futbolo legenda.
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Nors oficialiai dar nėra paskelbta, bet greičiausiai tai buvo paskutinysis C. Ronaldo pasaulio čempionatas jo, kaip futbolininko, karjeroje.
Portugalas su šalies rinktine triumfavo Europos čempionate ir du kartus laimėjo UEFA Tautų lygą.