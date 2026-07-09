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Po pasibaigusio pasirodymo pasaulio čempionate – C. Ronaldo žinutė socialinėje erdvėje

2026 m. liepos 9 d. 10:12
Lrytas.lt
Cristiano Ronaldo ir Portugalija vėl liko be pasaulio futbolo čempionų titulo. Savaitės pradžioje portugalų žygį turnyre užbaigė Ispanija, kuri po dramatiškos kovos pranoko varžovus 1:0.
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41-erių legendai C. Ronaldo tai buvo jau šeštasis pasaulio čempionatas, tačiau trofėjaus portugalas taip ir neturi.
Praėjus kelioms dienoms po pasirodymą čempionate užbaigusio pralaimėjimo C. Ronaldo pasidalino simboline žinute socialinėje erdvėje.
„Portugalija amžinai“, – dviem žodžiais į savo sekėjus kreipėsi futbolo legenda.
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Nors oficialiai dar nėra paskelbta, bet greičiausiai tai buvo paskutinysis C. Ronaldo pasaulio čempionatas jo, kaip futbolininko, karjeroje.
Portugalas su šalies rinktine triumfavo Europos čempionate ir du kartus laimėjo UEFA Tautų lygą.
Cristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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